Otto Hindrich, prezentat oficial la Legia Varșovia. Primele cuvinte ale portarului: "Pot aduce asta la echipă" - Antena Sport

Otto Hindrich s-a despărțit de CFR Cluj după 78 de meciuri disputate pentru trupa din Gruia și a semnat cu polonezii de la Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu. După ce formația din Liga 1 a oficializat plecarea sa, echipa din centrul Europei a anunțat și ea transferul și a postat inclusiv un videoclip cu goalkeeper-ul oferind prima sa reacție din postura de nou venit.
Hindrich a ajuns recent de la CFR la Legia Varșovia în schimbul sumei de 600.000 de euro, potrivit transfermarkt.com, devenind a treia plecare importantă din Gruia în această perioadă de mercato. Până acum, clujenii s-au mai despărțit de Louis Munteanu, ajuns la DC United, dar și de Lindon Emerllahu, transferat în Ucraina la Polissya Zhytomyr.
Otto Hindrich, contract până în 2030 cu Legia Varșovia
Potrivit comunicatului emis de formația din Polonia, goalkeeper-ul de 23 de ani a semnat un contract valabil pe patru sezoane și jumătate care se va încheia în anul 2030. La noua echipă, Hindrich va purta tricoul cu numărul 89.
După prezentarea oficială, portarul a oferit și o scurtă reacție și a dezvăluit ce vrea să aducă la fosta echipă a lui Edi Iordănescu, dar și care este primul său deziderat.
“Sunt fericit că sunt jucător la Legia. Sunt foarte entuziasmat să încep să lucrez cu echipa este un sentiment cu adevărat grozav.
Cred că pot aduce calm și încredere în echipă. Primul meu obiectiv este să mă integrez cât mai repede posibil. Vreau să-mi ajut noii coechipieri și să continui să mă dezvolt“, a spus Hindrich.
Goalkeeper-ul năcut la Cluj-Napoca ar putea debuta într-un meci oficial pentru noua sa echipă pe 1 februarie, atunci când Legia o înfruntă pe Korona în campionatul Poloniei. Până atunci, trupa din Polonia va pregăti a doua parte a sezonului într-un cantonament din Spania.
