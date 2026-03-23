Pep Guardiola a uitat de Real Madrid, după ce Manchester City a cucerit Cupa Ligii Angliei: “Ei sunt cei mai buni”

Alex Masgras Publicat: 23 martie 2026, 11:49

Comentarii
Pep Guardiola, în timpul finalei Cupei Ligii Angliei / Profimedia

Pep Guardiola a cucerit al 19-lea trofeu la Manchester City, după aproape 10 ani petrecuţi pe banca echipei de pe Etihad. “Cetăţenii” s-au impus cu 2-0 în finala Cupei Ligii Angliei în faţa lui Arsenal, liderul din Premier League. O’Reilly a marcat cele două goluri ale lui City în decurs de patru minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria obţinută pe Wembley de Manchester City i-a adus în palmares lui Pep Guardiola a cincea Cupă a Ligii. Succesul este extrem de important pentru “cetăţeni”, în condiţiile în care Arsenal are un avans de 9 puncte în campionat, dar echipa lui Arteta are şi un meci mai mult disputat.

Pep Guardiola a numit cele mai bune echipe din Europa: “Arsenal, Bayern Munchen şi Barcelona”

La finalul meciului de duminică, Pep Guardiola a avut numai cuvinte de laudă la adresa “tunarilor”, pregătiţi de fostul său secund de pe Etihad, Mikel Arteta. Guardiola a declarat că Arsenal, Bayern Munchen şi Barcelona sunt cele mai bune echipe ale Europei în acest moment, iar un astfel de succes este binevenit pentru echipa sa, care poate să îşi dea seama de nivelul la care se află.

Presa din Spania nu a trecut cu vederea declaraţiile lui Pep Guardiola. Antrenorul lui City nu a menţionat nimic despre Real Madrid, echipa care tocmai a eliminat-o pe Manchester City din optimile UEFA Champions League cu 5-2 la general. În turul de pe Bernabeu, madrilenii s-au impus cu 3-0, scor stabilit încă de la pauză.

“Astăzi a fost o provocare reală şi nimeni nu ne dădea nicio şansă. Astăzi am văzut cine suntem şi care este nivelul nostru împotriva celei mai bune echipe. A fost un test şi o provocare. Despre asta e vorba. Nu ne ferim de nicio provocare, aşa e în sport. Ei (n.r. Arsenal), alături de Bayern Munchen şi de Barcelona, sunt cei mai buni din Europa”, a declarat Pep Guardiola, potrivit marca.com.

Reclamă
Reclamă

Manchester City se află pe locul 2 în Premier League după 30 de etape, cu 61 de puncte, în timp ce Arsenal, ocupanta primului loc, are 70 de puncte după 31 de meciuri disputate. După pauza internaţională, Manchester City va juca pe teren propriu, în sferturile Cupei Angliei, cu Liverpool, după care va merge pe Stamford Bridge pentru duelul cu Chelsea, din Premier League. Pe 19 aprilie va avea loc marele duel cu Arsenal din campionat, de pe Etihad.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
