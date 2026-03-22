Arsenal 0-2 Man City. O’Reilly reușește dubla în 3 minute

Arsenal și Manchester City, primele două clasate din Premier League, joacă astăzi cu trofeul pe masă pe cea mai mare arenă din Anglia, Wembley.
ARSENAL 0-2 MANCHESTER CITY, LIVE
Min 63. GOL MAN CITY! Același O’Reilly dublează avantajul la o fază la care Arsenal a fost împinsă în propriul careu, iar Nunes a centrat perfect
Min 60. GOL MAN CITY! O’Reilly deschide scorul cu o lovitură de cap din fața porții, după o centrare pe care Kepa a scăpat-o.
Guardiola a sărbătorit extrem de puternic după ambele goluri
📸 – PEP GUARDIOLA IS CELEBRATING NICO O’REILLYS GOAL – HE IS JUMPING IN JOY WOW WOW WOW!!!!!!!
Echipele de start:
Arsenal: Kepa – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Rice, Zubimendi – Saka, Havertz, Trossard – Gyokeres
Man City: Trafford – Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly – Rodri, Bernardo – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland
Arsenal vrea primul trofeu după 6 ani
Arsenal și Manchester City s-au întâlnit de 214 ori istoric, cu Arsenal câștigând 101 meciuri, 48 de remize și 65 de victorii City. Recent, Arsenal e neînvinsă în ultimele 6 confruntări din toate competițiile (3 victorii, 3 remize).
Echipele s-au mai întâlnit o singură dată în finala Cupei Ligii, în 2018, când Manchester City a câștigat cu 3-0 împotriva lui Arsenal.
Manchester City are 8 trofee în Cupa Ligii (ultimul în 2021), fiind una dintre cele mai de succes echipe în competiție. Arsenal are doar 2 cupe câștigate, ultimul în 1993, și nu a mai ridicat un trofeu major de la FA Cup 2020.
Trei jucători ratează în extremis finala de pe Wembley – Eze și Timber, titulari obișnuiți, nu prind lotul, în timp ce Pep Guardiola nu se poate baza pe căpitanul Ruben Dias.
- S-a întâmplat după 91 de ani! Tottenham, record negativ în Premier League, după 0-3 cu Nottingham Forest
- Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism
- Steven Gerrard a identificat marea problemă de la Liverpool, după înfrângerea cu Brighton: “Un efect major”
- Jucătorul dorit de Chivu s-a săturat de Arsenal: „Mi-e dor de soare”
- Liverpool, al zecelea eșec al sezonului în Premier League! Starul de 100 de milioane de euro a ieșit accidentat