Arsenal 0-2 Man City. O’Reilly reușește dubla în 3 minute

Min 60. GOL MAN CITY! O’Reilly deschide scorul cu o lovitură de cap din fața porții, după o centrare pe care Kepa a scăpat-o.

Min 63. GOL MAN CITY! Același O’Reilly dublează avantajul la o fază la care Arsenal a fost împinsă în propriul careu, iar Nunes a centrat perfect

Arsenal și Manchester City, primele două clasate din Premier League, joacă astăzi cu trofeul pe masă pe cea mai mare arenă din Anglia, Wembley.

Man City: Trafford – Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly – Rodri, Bernardo – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland

Arsenal vrea primul trofeu după 6 ani

Arsenal și Manchester City s-au întâlnit de 214 ori istoric, cu Arsenal câștigând 101 meciuri, 48 de remize și 65 de victorii City. Recent, Arsenal e neînvinsă în ultimele 6 confruntări din toate competițiile (3 victorii, 3 remize).

Echipele s-au mai întâlnit o singură dată în finala Cupei Ligii, în 2018, când Manchester City a câștigat cu 3-0 împotriva lui Arsenal.