Arsenal 0-2 Man City. O’Reilly reușește dubla în 3 minute

Sebastian Ujica Publicat: 22 martie 2026, 17:50 / Actualizat: 22 martie 2026, 19:56

Arsenal și Manchester City joacă pentru a doua oară în finala Cupei Ligii

Arsenal și Manchester City, primele două clasate din Premier League, joacă astăzi cu trofeul pe masă pe cea mai mare arenă din Anglia, Wembley.

Min 63. GOL MAN CITY! Același O’Reilly dublează avantajul la o fază la care Arsenal a fost împinsă în propriul careu, iar Nunes a centrat perfect

Min 60. GOL MAN CITY! O’Reilly deschide scorul cu o lovitură de cap din fața porții, după o centrare pe care Kepa a scăpat-o.

Guardiola a sărbătorit extrem de puternic după ambele goluri


Arsenal: Kepa – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Rice, Zubimendi – Saka, Havertz, Trossard – Gyokeres

Man City: Trafford – Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly – Rodri, Bernardo – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland

Arsenal vrea primul trofeu după 6 ani

Arsenal și Manchester City s-au întâlnit de 214 ori istoric, cu Arsenal câștigând 101 meciuri, 48 de remize și 65 de victorii City. Recent, Arsenal e neînvinsă în ultimele 6 confruntări din toate competițiile (3 victorii, 3 remize).

Echipele s-au mai întâlnit o singură dată în finala Cupei Ligii, în 2018, când Manchester City a câștigat cu 3-0 împotriva lui Arsenal.

Manchester City are 8 trofee în Cupa Ligii (ultimul în 2021), fiind una dintre cele mai de succes echipe în competiție. Arsenal are doar 2 cupe câștigate, ultimul în 1993, și nu a mai ridicat un trofeu major de la FA Cup 2020.

Trei jucători ratează în extremis finala de pe Wembley – Eze și Timber, titulari obișnuiți, nu prind lotul, în timp ce Pep Guardiola nu se poate baza pe căpitanul Ruben Dias.

 

