Pep Guardiola, moment uluitor cu un suporter Arsenal: „Te urăsc, mi-ai distrus viața”

Manchester City o înfruntă pe Southampton pe Wembley în semifinalale Cupei Angliei, iar disputa este programată sâmbătă de la ora 19:15 pe cel mai mare stadion din țară.

La sosirea autocarului „cetățenilor”, Pep Guardiol a fost luat în vizor de un suporter al celor de la Arsenal, care a venit la stadion pentru a-i cere socoteală tehnicianului iberic.

Pep Guardiola, certat de un suporter al lui Arsenal, înainte de City – Southampton

Manchester City a cucerit Cupa Ligii Angliei chiar în fața celor de la Arsenal, iar acum echipa antrenată de Pep Guardiola este lider în Premier League, după ce a recuperat puncte importante, chiar în fața „tunarilor”.

Acum, „cetățenii” sunt în cărți și pentru calificarea în finala Cupei Angliei, urmând să o înfrunte pe Southampton în faza semifinalelor. La sosirea pe stadionul Wembleuy, tehnicianul lui City a fost îmtâmpinat de un suporter irascibil al londonezilor de la Arsenal.

„Pep, lasă-l pe Arteta să câștige campionatul! Ai câștigat destule! Lasă-l și pe Arteta să câștige ceva! Du-te *ra*u, te urăsc, mi-ai distrus viața”, i-a transmis suporterul nervos al „tunarilor”.