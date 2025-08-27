Prima echipă calificată în ediția următoare a cupelor europene: e aproape de Groenlanda și la cinci ore de capitală! - Antena Sport

Un club fondat în 1986, aflat în nordul extrem al Europei, este primul calificat pentru ediția 2026-2027 a cupelor europene! Vestri a câștigat Cupa Islandei săptămâna trecută, după ce a trecut cu 1-0 în finală de Valur Reykjavik. Jeppe Pedersen a marcat singurul gol al meciului în minutul 24, cu un șut spectaculos din afara careului.

A fost primul trofeu din istoria clubului, o surpriză chiar și pentru fotbalul din Islanda. Vestri a promovat în prima ligă islandeză abia în 2023, iar în sezonul trecut a încheiat doar pe locul 10.

Meciuri europene la Ísafjörður, aproape de Groenlanda!

Poziționarea geografică a clubului este una extremă. Vestri reprezintă orășelul Ísafjörður, aflat în nord-vestul Islandei, la 450 de kilometri de capitala Reykjavik! Pe șosea, drumul din capitală la Ísafjörður durează între cinci și șapte ore, pe drumuri înzăpezite și adesea închise pe timp de iarnă!

Din fericire pentru cluburile europene care vor evolua contra lui Vestri, orașul are aeroport. Există zboruri de la și înspre capitala Reykjavik, care durează circa o oră.

Ísafjörður este înconjurat de fiorduri, are circa 3.000 de locuitori și o climă severă. Vara, în iulie și august, temperaturile medii nu depășesc 10 grade, în timp ce iernile sunt lungi, reci și vântoase.