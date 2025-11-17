Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României - Antena Sport

Radu Drăgușin nu a fost păstrat de Mircea Lucescu în lotul pentru “dubla” cu Bosnia și San Marino, însă fundașul este prezent alături de coechipierii săi în cantonament. În noaptea dinspre duminică spre luni, jucătorul de 23 de ani a venit cu un mesaj prin care a marcat revenirea sa sub “tricolor”.

Drăgușin nu este încă 100% apt pentru un meci oficial, dar fundașul face pași importanți în vederea revenirii sale pe teren. După ce a jucat pentru Tottenham într-un amical acum câteva zile, internaționalul român a venit în cantonamentul României pentru a se pregăti altături de jucătorii convocați de Mircea Lucescu.

Primele imagini cu Radu Drăgușin în tricoul naționalei

Fotbalistul venit acum aproape doi ani de la Genoa la Tottenham a marcat momentul în care a purtat din nou echipamentul naționalei cu un mesaj și câteva fotografii pe rețelele sociale. “Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta“, a scris fundașul naționalei.



Recent, Drăgușin revenise în țară și a mers la muralul de pe un bloc din București ce îi înfățișează pe el, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu. “E un sentiment plăcut, nu e vorba doar de acest sentiment, cât şi despre munca din spatele acestei imagini. Această imagine vorbeşte despre toată munca pe care am avut-o în ultimii ani, mai ales la naţională“, a declarat atunci Radu Drăguşin pentru AntenaSport.