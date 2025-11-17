Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României - Antena Sport

Radu Drăgușin nu a fost păstrat de Mircea Lucescu în lotul pentru “dubla” cu Bosnia și San Marino, însă fundașul este prezent alături de coechipierii săi în cantonament. În noaptea dinspre duminică spre luni, jucătorul de 23 de ani a venit cu un mesaj prin care a marcat revenirea sa sub “tricolor”.
Drăgușin nu este încă 100% apt pentru un meci oficial, dar fundașul face pași importanți în vederea revenirii sale pe teren. După ce a jucat pentru Tottenham într-un amical acum câteva zile, internaționalul român a venit în cantonamentul României pentru a se pregăti altături de jucătorii convocați de Mircea Lucescu.
Primele imagini cu Radu Drăgușin în tricoul naționalei
Fotbalistul venit acum aproape doi ani de la Genoa la Tottenham a marcat momentul în care a purtat din nou echipamentul naționalei cu un mesaj și câteva fotografii pe rețelele sociale. “Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta“, a scris fundașul naționalei.
View this post on Instagram
A post shared by Radu Dragusin (@radudragusin3)
Recent, Drăgușin revenise în țară și a mers la muralul de pe un bloc din București ce îi înfățișează pe el, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu. “E un sentiment plăcut, nu e vorba doar de acest sentiment, cât şi despre munca din spatele acestei imagini. Această imagine vorbeşte despre toată munca pe care am avut-o în ultimii ani, mai ales la naţională“, a declarat atunci Radu Drăguşin pentru AntenaSport.
În ceea ce privește revenirea stoperului într-un meci oficial, rămâne de văzut când va decide Thomas Frank să îl utilizeze pe “dragon”. Folosit titular în multe meciuri din sezonul trecut până la accidentarea din ianuarie, Drăgușin și-a pierdut cu siguranță postul respectiv și va trebui să îi demonstreze calitățile sale tehnicianului danez venit în vară.
- Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie
- Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine”
- Zinedine Zidane a bătut palma cu noua sa echipă! Anunţul făcut de presa din Spania
- Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării
- Scene incredibile în Angola! 70 de persoane rănite după amicalul cu Argentina