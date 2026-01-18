Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin. O nouă ofertă oficială pentru fundaşul român - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Premier League

Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin. O nouă ofertă oficială pentru fundaşul român

Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 8:36

Radu Drăgușin, pe banca naționalei / Profimedia

Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin este RB Leipzig. Germanii sunt gata să facă prima ofertă oficială pentru a obţine semnătura fundaşului român de la Tottenham.

AS Roma a fost echipa care ajunsese la un acord cu Radu Drăguşin, conform jurnaliştilor italieni. În cele din urmă, mutarea a picat, dat fiind faptul că trupa de pe Olimpico nu a ajuns la o înţelegere şi cu Tottenham.

RB Leipzig nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin

Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, RB Leipzig este pe punctul de a trimite către Tottenham prima ofertă oficială pentru transferul lui Radu Drăguşin. Din informaţiile apărute în ultima perioadă, Spurs nu e dispusă să-l împrumute pe fundaşul român, fiind însă dispusă să renunţe definitiv la acesta, dacă va obţine în schimbul lui o sumă de nerefuzat.

Radu Drăguşin nu este în totalitate dispus să semneze cu RB Leipzig, pentru moment. Conform jurnalistului citat anterior, stopperul de 23 de ani al naţionalei şi-ar fi dorit să revină în Serie A, în această iarnă.

Radu Drăguşin, cotat la suma de 22 de milioane de euro, mai are contract cu Tottenham până în vara lui 2030. Fundaşul român a fost transferat de londonezi în iarna lui 2024 de la Genoa, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

După accidentarea gravă care l-a ţinut departe de teren timp de 11 luni, Radu Drăguşin a bifat o singură partidă la Tottenham. El a evoluat pe finalul confruntării cu Crystal Palace, câştigată de Spurs cu 1-0, în urmă cu patru runde de Premier League.

 

