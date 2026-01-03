Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția

Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 16:28

Comentarii
Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția

Imagine din Celtic - Rangers / @aboutceltic

Glasgow Rangers a reușit o victorie spectaculoasă în episodul cu numărul 449 din „Old Firm Derby”, chiar pe terenul rivalei Celtic. Acest rezultat relansează lupta la titlu din Scoția.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana en-titre și Rangers sunt în urma acestui rezultat la egalitate de puncte, ambele fiind pe locurile 2 și 3, după liderul surprinzător Hearts.

Celtic – Rangers 1-3

Rangers a relansat lupta la titlu din Scoția, după succesul răsunător obținut pe terenul rivalei Celtic, scor 3-1. Rezultatul o avantajează din plin pe Hearts, care primește vizita „lanternei roșii” Livingston.

Hyun-Jun Yang a deschis scorul pentru gazde în minutul 19, prima repriză fiind controlată în totalitate de campioana en-titre. După pauză, jocul s-a întors complet, Rangers reușind să facă o repriză fantastică.

În doar 9 minute, Chermiti a întors rezultatul pe tabelă, iar lovitura de grație a venit în minutul 71, când tânărul Mikey Moore l-a învins pentru a treia oară pe Schmeichel.

Reclamă
Reclamă

În urma acestui meci, Rangers și Celtic se află la egalitate de puncte, ambele cu câte 38, la trei în spatele actualului lider, Hearts, care are și un joc mai puțin disputat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Observator
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului
Fanatik.ro
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului
17:26
CFR Cluj, negocieri avansate cu AC Milan! Cine este fotbalistul dorit de Daniel Pancu
17:10
Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: “Au fost discuții”
16:56
Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB-ului. Condiții de Champions League
16:37
Transfer din academia FCSB-ului. Un puști de doar 16 ani ajunge la Farul
16:09
Steven Nsimba și-a găsit echipă! Vârful din Bănie poate fi coleg cu un fost jucător al Universității Craiova
16:06
Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 5 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 6 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”