Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția - Antena Sport

Glasgow Rangers a reușit o victorie spectaculoasă în episodul cu numărul 449 din „Old Firm Derby”, chiar pe terenul rivalei Celtic. Acest rezultat relansează lupta la titlu din Scoția.

Campioana en-titre și Rangers sunt în urma acestui rezultat la egalitate de puncte, ambele fiind pe locurile 2 și 3, după liderul surprinzător Hearts.

Rangers a relansat lupta la titlu din Scoția, după succesul răsunător obținut pe terenul rivalei Celtic, scor 3-1. Rezultatul o avantajează din plin pe Hearts, care primește vizita „lanternei roșii” Livingston.

Hyun-Jun Yang a deschis scorul pentru gazde în minutul 19, prima repriză fiind controlată în totalitate de campioana en-titre. După pauză, jocul s-a întors complet, Rangers reușind să facă o repriză fantastică.

În doar 9 minute, Chermiti a întors rezultatul pe tabelă, iar lovitura de grație a venit în minutul 71, când tânărul Mikey Moore l-a învins pentru a treia oară pe Schmeichel.