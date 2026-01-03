Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția - Antena Sport

Glasgow Rangers a reușit o victorie spectaculoasă în episodul cu numărul 449 din „Old Firm Derby”, chiar pe terenul rivalei Celtic. Acest rezultat relansează lupta la titlu din Scoția.
Campioana en-titre și Rangers sunt în urma acestui rezultat la egalitate de puncte, ambele fiind pe locurile 2 și 3, după liderul surprinzător Hearts.
Celtic – Rangers 1-3
Rangers a relansat lupta la titlu din Scoția, după succesul răsunător obținut pe terenul rivalei Celtic, scor 3-1. Rezultatul o avantajează din plin pe Hearts, care primește vizita „lanternei roșii” Livingston.
Hyun-Jun Yang a deschis scorul pentru gazde în minutul 19, prima repriză fiind controlată în totalitate de campioana en-titre. După pauză, jocul s-a întors complet, Rangers reușind să facă o repriză fantastică.
În doar 9 minute, Chermiti a întors rezultatul pe tabelă, iar lovitura de grație a venit în minutul 71, când tânărul Mikey Moore l-a învins pentru a treia oară pe Schmeichel.
În urma acestui meci, Rangers și Celtic se află la egalitate de puncte, ambele cu câte 38, la trei în spatele actualului lider, Hearts, care are și un joc mai puțin disputat.
