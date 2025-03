Raphinha a fost făcut praf, după ce Argentina a umilit Brazilia. Replici dure pentru starul Barcelonei: "Aprindem dinamita!" - Antena Sport

Julian Alvarez, care a marcat primul gol al meciului, savurează şi el această dulce revanşă. „Evident, acest mod de a vorbi adaugă condiment unui meci ca acesta. Noi, cu umilinţă şi multă muncă, am făcut un meci mare şi le-am cam făcut probleme”, a adăugat atacantul, citat de news.ro.

„Nu s-a întâmplat nimic”, a adăugat Rodrigo De Paul. „Pe teren, am făcut ceea ce trebuia să facem. Nu am arătat niciodată lipsă de respect faţă de nimeni şi, de-a lungul anilor, am fost deseori nerespectaţi. Nimeni nu ne-a ajutat, ne-am descurcat singuri şi continuăm să facem acest lucru. Am fost cea mai bună echipă în ultimii cinci sau şase ani. Să ne respecte”.

Lionel Scaloni a fost foarte ponderat înainte de meci, făcând apel la calm, şi a făcut din acelaşi lucru după marea victorie a echipei sale. „În conferinţa de presă, am spus că nu discut, că am văzut declaraţiile, dar înţeleg situaţia, înţeleg că este un meci Brazilia-Argentina, nu este nevoie să facem declaraţii pentru ca meciul să fie aşa. Nu de asta am jucat aşa, deloc, dimpotrivă. Îl iert pe Raphinha pentru că ştiu că nu a făcut-o intenţionat. El îşi apără echipa naţională, echipa lui. Cu sau fără declaraţii, noi urma să ne facem jocul nostru, la fel şi ei. Îl iert, pentru că sunt absolut sigur că nu a intenţionat să rănească pe nimeni”.