Reacţia surprinzătoare a antrenorului lui PSV, după meciul în care Dennis Man a fost MVP, cu gol şi assist - Antena Sport

Reacţia surprinzătoare a antrenorului lui PSV, după meciul în care Dennis Man a fost MVP, cu gol şi assist

Bogdan Stănescu Publicat: 1 noiembrie 2025, 13:07

Peter Bosz / Profimedia Images

Chiar dacă PSV a câştigat cu 5-2, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) s-a declarat nemulţumit că echipa lui a primit două goluri.

Dennis Man (27 de ani) a fost MVP-ul partidei, cu un gol şi un assist. El a primit nota 9 din partea site-ului de specialitate flashscore.ro.

Peter Bosz, nemulţumit după PSV – Fortuna Sittard 5-2: “Sunt dezamăgit de cele două goluri primite”

“Nu cred că prima repriză a fost bună, pentru că Fortuna ar fi putut egala la unu. Totuși, a fost decentă, pentru că am marcat de trei ori. 

Am spus înainte că nu suntem pe primul loc în clasament din cauza diferenței de goluri. De aceea sunt dezamăgit de cele două goluri primite”, a declarat Peter Bosz după PSV – Fortuna Sittard 5-2.

Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie

Dennis Man a reuşit o nouă partidă foarte bună în tricoul lui PSV Eindhoven. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 5-2 în faţa celor de la Sittar, meci în care Man şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol.

Fostul jucător de la Parma a ajuns la patru goluri marcate în luna octombrie, iar cele 8,5 milioane de euro plătite în vară pentru transferul acestuia se dovedesc a fi o afacere extraordinară pentru PSV.

În al doilea minut de prelungiri din prima repriză, Dennis Man a primit mingea pe flancul drept, a driblat un adversar, l-a fentat pe al doilea, după care a înscris cu un şut la colţul scurt.

Nu a fost primul moment în care Dennis Man a ieşit în evidenţă în meciul contra celor de la Sittard. În minutul 17, internaţionalul român a pasat decisiv la golul lui Ismael Salibari, cel care a deschis scorul.

“Dennis on fire. Al patrulea gol marcat luna aceasta”, a fost reacţia contului oficial al celor de la PSV, extrem de mulţumiţi de prestaţiile lui Dennis Man.

