Reacţia surprinzătoare a antrenorului lui PSV, după meciul în care Dennis Man a fost MVP, cu gol şi assist - Antena Sport

Chiar dacă PSV a câştigat cu 5-2, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) s-a declarat nemulţumit că echipa lui a primit două goluri.

Dennis Man (27 de ani) a fost MVP-ul partidei, cu un gol şi un assist. El a primit nota 9 din partea site-ului de specialitate flashscore.ro.

Peter Bosz, nemulţumit după PSV – Fortuna Sittard 5-2: “Sunt dezamăgit de cele două goluri primite”

“Nu cred că prima repriză a fost bună, pentru că Fortuna ar fi putut egala la unu. Totuși, a fost decentă, pentru că am marcat de trei ori.

Am spus înainte că nu suntem pe primul loc în clasament din cauza diferenței de goluri. De aceea sunt dezamăgit de cele două goluri primite”, a declarat Peter Bosz după PSV – Fortuna Sittard 5-2.

