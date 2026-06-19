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Robert Lewandowski se va duela cu Lionel Messi în MLS! Cu ce echipă semnează atacantul polonez

Alex Ioniță Publicat: 19 iunie 2026, 17:14

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Robert Lewandowski se va duela cu Lionel Messi în MLS! Cu ce echipă semnează atacantul polonez

Robert Lewandowski a fost legitimat la Barcelona / Profimedia

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Robert Lewandowski a ales o provocare în afara Europei! Acesta se va duela cu Lionel Messi în sezonul viitor din MLS!

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Lewandowski a plecat de la Barcelona la finalul sezonului precedent. Acum, acesta a ales să ia drumul Americii și să bifeze prima sa experiență în afara Europei.

Robert Lewandowski semnează cu Chicago Fire și se va duela cu Lionel Messi în MLS

Potrivit informațiilor apărute în Polonia, citate de sport.es, Robert Lewandowski a luat decizia de a semna cu Chicago Fire. Acesta a refuzat oferte uriașe din Arabia Saudită, de la Al Ittihad și Al Hilal, pentru a juca în campionatul american.

Acesta urmează să semneze contractul în acest sfârșit de săptămână. De asemenea, prezentarea oficială ar urma să aibă loc în decursul zilei de luni, anunță polonezii.

În cariera sa, Robert Lewandowski a mai fost legitimat la: Delta Varșovia, Legia II, Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Munchen și FC Barcelona.

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În momentul de față, atacantul de 37 de ani este cotat la suma de 7 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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