Roberto Mancini, umilit de Cosmin Contra în Cupa Qatarului

Antena Sport Publicat: 19 ianuarie 2026, 21:19

Victorie mare pentru românul Cosmin Contra, care l-a învins pe Roberto Mancini cu un scor categoric.

În Cupa Qatarului la fotbal, Al Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra (50 de ani), a dispus cu 5-0 (4-0) de Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), fost selecționer al Italiei, cu care a cucerit titlul la EURO 2020.

După acest rezultat, Al Arabi ocupă locul 3, cu 19 puncte. Al Sadd este ultima, cu 5 puncte. Tot azi, Al Gharafa, fără Florinel Coman (27 de ani), accidentat la 2-1 în campionat cu Al Arabi, a pierdut în deplasare, scor 2-3, cu SC Qatar.

Cupa Qatarului se dispută în sistem grupă comună, compusă din 20 de echipe.

Al Sadd și Al Gharafa au folosit multe rezerve, axându-se pe lupta din campionatul intern.

Trupa lui Coman este lider, cu 31 de puncte în 13 runde, iar Al Sadd este pe locul 2, cu 26 de puncte.

