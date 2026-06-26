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S-a retras prima arbitră care a oficiat un meci la un Campionat Mondial. Ce funcție va ocupa

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 17:14

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S-a retras prima arbitră care a oficiat un meci la un Campionat Mondial. Ce funcție va ocupa

Stéphanie Frappart / Profimedia

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Final de carieră în arbitraj pentru Stéphanie Frappart, prima femeie care a oficiat un meci de la un Campionat Mondial. Cea care a condus un joc de la turneul final din Qatar (2022) va ocupa o funcție administrativă la UEFA.

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Ea oficiase la Mondialul de acum patru ani, mai exact la partida dintre Costa Rica și Germania. Stéphanie a condus peste 100 de meciuri sub egida UEFA.

Stéphanie Frappart și-a încheiat cariera în arbitraj

Stéphanie Frappart este una dintre cele mai importante nume din arbitrajul internațional, scriind istorie la Campionatul Mondial din 2022, când a devenit prima femeie care conduce o partidă de la un turneu final.

La vârsta de 42 de ani, aceasta va continua pe o funcție administrativă în cadrul UEFA, mai exact în Comitetul Arbitrilor, alături de alte nume importante din „breaslă”.

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