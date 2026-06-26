S-a retras prima arbitră care a oficiat un meci la un Campionat Mondial. Ce funcție va ocupa

Final de carieră în arbitraj pentru Stéphanie Frappart, prima femeie care a oficiat un meci de la un Campionat Mondial. Cea care a condus un joc de la turneul final din Qatar (2022) va ocupa o funcție administrativă la UEFA.
Ea oficiase la Mondialul de acum patru ani, mai exact la partida dintre Costa Rica și Germania. Stéphanie a condus peste 100 de meciuri sub egida UEFA.
Stéphanie Frappart și-a încheiat cariera în arbitraj
Stéphanie Frappart este una dintre cele mai importante nume din arbitrajul internațional, scriind istorie la Campionatul Mondial din 2022, când a devenit prima femeie care conduce o partidă de la un turneu final.
La vârsta de 42 de ani, aceasta va continua pe o funcție administrativă în cadrul UEFA, mai exact în Comitetul Arbitrilor, alături de alte nume importante din „breaslă”.
Alors qu'elle vient de mettre un terme à sa carrière, l'arbitre internationale française Stéphanie Frappart va rejoindre l'UEFA. Le président @PhilippeDiallo a salué cette nomination 👏https://t.co/kqTKE4nqZ1
— FFF (@FFF) June 26, 2026
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