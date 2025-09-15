Samuel Umtiti s-a retras din fotbal: "Am dat totul cu pasiune şi nu regret nimic" - Antena Sport

Închide meniul
Samuel Umtiti s-a retras din fotbal: "Am dat totul cu pasiune şi nu regret nimic"

Samuel Umtiti s-a retras din fotbal: "Am dat totul cu pasiune şi nu regret nimic"

Samuel Umtiti s-a retras din fotbal: “Am dat totul cu pasiune şi nu regret nimic”

Publicat: 15 septembrie 2025, 20:40

Samuel Umtiti s-a retras din fotbal: Am dat totul cu pasiune şi nu regret nimic

Samuel Umtiti, după finala Cupei Mondiale din 2018 / Profimedia

Fără club de la plecarea sa de la Lille în vară, Samuel Umtiti a anunţat, luni, pe contul său de Instagram, că se retrage din activitate la vârsta de 31 de ani.

Campionul mondial din 2018, format la OL, a jucat foarte puţin cu Lille (13 meciuri în doi ani) şi a fost foarte afectat de probleme fizice în ultimele sezoane.

Samuel Umtiti se retrage din fotbal: “A sosit momentul să-mi iau rămas bun”

El este al cincilea jucător al naţionalei franceze campioane mondiale în Rusia, după colegul său din centrul apărării Raphaël Varane, portarul Steve Mandanda, Blaise Matuidi şi Adil Rami.

„După o carieră intensă, cu suişuri şi coborâşuri, a sosit momentul să-mi iau rămas bun… Am dat TOTUL cu pasiune şi nu regret NIMIC. Doresc să mulţumesc tuturor cluburilor, preşedinţilor, antrenorilor şi jucătorilor cu care am avut ocazia să lucrez”, a scris Umtiti, fără a uita să menţioneze cele patru cluburi la care a jucat ca profesionist: Lyon (2012-2016), FC Barcelona (2016-2022), Lecce (2022-2023) şi Lille (2023-2025), precum şi echipa Franţei (31 de selecţii, 4 goluri).

Cariera sa va rămâne, evident, asociată cu Cupa Mondială din 2018 şi cu golul său decisiv împotriva Belgiei în semifinală (1-0). Umtiti a disputat integral şase din cele şapte meciuri ale acestei epopei şi a fost un actor major al victoriei finale, după ce şi-a făcut debutul internaţional cu doi ani mai devreme, în sferturile de finală ale Euro 2016 împotriva Islandei (5-2), apoi a disputat finala pierdută împotriva Portugaliei (0-1 după prelungiri).

Didier Deschamps: “Ar fi meritat un final de carieră diferit”

După acest anunţ, Didier Deschamps, care l-a avut timp de trei ani în echipa Franţei, îi urează „fericire şi împlinire în noua viaţă care i se deschide”.

„După Blaise Matuidi, Adil Rami, Raphaël Varane şi Steve Mandanda, Samuel Umtiti este al cincilea campion mondial din 2018 care se retrage. Sam, care s-a alăturat echipei Franţei pentru Euro 2016, a jucat un rol important în cucerirea titlului mondial în Rusia. Toată lumea îşi va aminti golul său cu capul, care ne-a permis să învingem Belgia şi să ne calificăm în finală. Din partea mea, nu vreau să uit, desigur, restul. Îmi amintesc şi de complementaritatea sa cu Raphaël, de soliditatea sa defensivă, de combativitatea sa. Genunchiul său îl făcea deja probleme, dar el a rezistat cu un curaj exemplar până la capăt. Ar fi meritat un final de carieră diferit, dar poate fi mândru de tot ceea ce a realizat. Îi doresc să fie fericit şi împlinit în noua viaţă care i se deschide”, a afirmat Deschamps.

