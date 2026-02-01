Gigi Becali renunță la Dennis Politic. Pleacă gratis de la FCSB: „I-am spus lui MM să-l dea” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că Dennis Politic (25 de ani) va pleca de la FCSB în această iarnă. Patronul campioanei a dezvăluit că îl va ceda pe mijlocaș în Grecia, la Panetolikos, până la finalul sezonului.
Dennis Politic e gata să schimbe din nou echipa, la jumătate de sezon după transferul la FCSB. Mijlocașul a fost adus de la Dinamo, Gigi Becali plătind suma de aproape un milion de euro în schimbul lui, fiind cedat rivalilor și Alexandru Musi.
Dennis Politic pleacă de la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali
Gigi Becali a transmis că l-a pus pe Mihai Stoica că negocieze împrumutul lui Dennis Politic la Panetolikos, echipă din prima ligă din Grecia. Grecii urmează să-i suporte salariul mijlocașului, până la finalul acestui sezon.
„I-am spus lui MM Stoica să îl dea la greci pe Dennis Politic. Nu ştiu ce a mai făcut. Am vorbit şi cu impresarul ăla din Grecia, că este machidon. I-am spus să ia legătura cu MM Stoica şi să facă transferul.
Împrumut până în vară. N-am eu nevoie de bani. Ce, dacă eu dau jucători împrumut, mai vreau şi bani? Ori îl vând, ori îl ţin eu. El va merge împrumut şi o să îi suporte salariul. Aşa e normal”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Adus în vară de FCSB de la rivala Dinamo, după o întreagă „telenovelă”, Dennis Politic nu a reușit să se impună la formația campioană. Mijlocașul s-a confruntat și cu probleme medicale, motiv pentru care a bifat 24 de meciuri, în toate competițiile, reușind să marcheze trei goluri.
Dacă se va transfera în Grecia, Dennis Politic se va duela cu Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, cât și cu alți doi jucători români: Răzvan Marin (AEK Atena) și Andrei Ivan (Panserraikos).
- 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Politic
- Politic mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029
