Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid - Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român - Antena Sport

Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius în duelul dintre Real Madrid și Rayo Vallecano, încheiat cu scorul de 2-1, în etapa a 22-a din La Liga. „Galacticii” s-au impus dramatic, după un gol marcat în prelungiri de Kylian Mbappe, din penalty.

Real Madrid a căutat golul de 2-1 după ce Rayo a egalat, în minutul 49. Echipa lui Andrei Rațiu a rămas în inferioritate numerică în minutul 80, după ce Ciss a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault extrem de dur comis asupra lui Ceballos.

Andrei Rațiu l-a enervat pe Vinicius în Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

În minutul 90+3, Vinicius a pătruns periculos în careul lui Rayo Vallecano, iar Andrei Rațiu a intervenit excelent și a trimis balonul în corner. După duelul cu starul brazilian, fundașul român s-a resimțit și a rămas întins pe gazon.

Meciul a fost întrerupt pentru câteva momente pentru ca Rațiu să primească îngrijiri medicale. Vinicius a avut o reacție nervoasă, fiind vizibil deranjat de faptul că jocul este întârziat din cauza problemelor cu care se confruntă fundașul român. Rațiu a primit ulterior îngrijiri pe marginea terenului și a revenit în joc la mai puțin de un minut distanță.

În a doua repriză, Andrei Rațiu a avut o evoluție excelentă, blocându-l de fiecare dată pe Vinicius. Totuși, fundașul român a fost depășit cu ușurință de starul brazilian în prima repriză, atunci când Vini a deschis scorul în minutul 15.