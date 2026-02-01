Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid - Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român - Antena Sport

Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius în duelul dintre Real Madrid și Rayo Vallecano, încheiat cu scorul de 2-1, în etapa a 22-a din La Liga. „Galacticii” s-au impus dramatic, după un gol marcat în prelungiri de Kylian Mbappe, din penalty.
Real Madrid a căutat golul de 2-1 după ce Rayo a egalat, în minutul 49. Echipa lui Andrei Rațiu a rămas în inferioritate numerică în minutul 80, după ce Ciss a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault extrem de dur comis asupra lui Ceballos.
Andrei Rațiu l-a enervat pe Vinicius în Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1
În minutul 90+3, Vinicius a pătruns periculos în careul lui Rayo Vallecano, iar Andrei Rațiu a intervenit excelent și a trimis balonul în corner. După duelul cu starul brazilian, fundașul român s-a resimțit și a rămas întins pe gazon.
Meciul a fost întrerupt pentru câteva momente pentru ca Rațiu să primească îngrijiri medicale. Vinicius a avut o reacție nervoasă, fiind vizibil deranjat de faptul că jocul este întârziat din cauza problemelor cu care se confruntă fundașul român. Rațiu a primit ulterior îngrijiri pe marginea terenului și a revenit în joc la mai puțin de un minut distanță.
În a doua repriză, Andrei Rațiu a avut o evoluție excelentă, blocându-l de fiecare dată pe Vinicius. Totuși, fundașul român a fost depășit cu ușurință de starul brazilian în prima repriză, atunci când Vini a deschis scorul în minutul 15.
Tot în repriza secundă, Andrei Rațiu a ratat o șansă uriașă pentru Rayo Vallecano. Românul a fost aproape să marcheze pe Bernabeu, după ce a rămas singur cu portarul, însă Courtois a intervenit fabulos și a parat șutul modest al fundașului naționalei.
Pentru evoluția din meciul cu Real Madrid, Andrei Rațiu a primit nota 6,2 din partea celor de la sofascore.ro. Cel mai bun jucător al lui Rayo Vallecano a fost atacantul Jorge de Frutos, cel care a marcat. La Real Madrid, cel mai bine notat jucător a fost Vinicius, cu 8,2.
