„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City - Antena Sport

Fanii lui Tottenham au reacționat imediat după ce au văzut că Radu Drăgușin a fost titularizat în duelul cu Manchester City, din etapa a 24-a din Premier League. Fundașul român a fost din nou inclus în echipa de start a lui Spurs, după o pauză de nu mai puțin de un an.

Radu Drăgușin a profitat de accidentarea titularului Micky van de Ven și a prins primul 11 al lui Tottenham, pentru meciul din această etapă, fanii fiind bucuroși să-l vadă din nou pe teren încă din primul minut.

Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City

Erling Haaland a fost „avertizat” de un fan, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat de Thomas Frank în meciul cu Manchester City: „Drăgușin titular, e timpul pentru Haaland din nou”, a notat un fan al lui Tottenham, pe X.

De asemenea, și alți fani ai lui Spurs au fost entuziasmați să-l vadă pe Radu Drăgușin în echipa de start a lui Tottenham, la meciul cu Manchester City: „Drăgușin îi va face praf”, a mai transmis un fan.

Totodată, fanii au ridicat un semn de întrebare și în privința formei în care se află Radu Drăgușin, ținând cont că după revenirea din accidentare, el a bifat doar șapte minute pentru Tottenham pe teren.