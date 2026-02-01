Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | „E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City

„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 17:53

Comentarii
E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City

Erling Haaland și Radu Drăgușin, în timpul unui meci dintre Tottenham și Manchester City / Profimedia

Fanii lui Tottenham au reacționat imediat după ce au văzut că Radu Drăgușin a fost titularizat în duelul cu Manchester City, din etapa a 24-a din Premier League. Fundașul român a fost din nou inclus în echipa de start a lui Spurs, după o pauză de nu mai puțin de un an.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăgușin a profitat de accidentarea titularului Micky van de Ven și a prins primul 11 al lui Tottenham, pentru meciul din această etapă, fanii fiind bucuroși să-l vadă din nou pe teren încă din primul minut. 

Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City 

Erling Haaland a fost „avertizat” de un fan, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat de Thomas Frank în meciul cu Manchester City: „Drăgușin titular, e timpul pentru Haaland din nou”, a notat un fan al lui Tottenham, pe X.  

De asemenea, și alți fani ai lui Spurs au fost entuziasmați să-l vadă pe Radu Drăgușin în echipa de start a lui Tottenham, la meciul cu Manchester City: „Drăgușin îi va face praf”, a mai transmis un fan.  

Totodată, fanii au ridicat un semn de întrebare și în privința formei în care se află Radu Drăgușin, ținând cont că după revenirea din accidentare, el a bifat doar șapte minute pentru Tottenham pe teren. 

Reclamă
Reclamă

„Drăgușin? Momente disperate”, „Bănuiesc că nu va juca toate cele 90 de minute”, „Nu avem un fundaș dreapta, iar în centrul e rezerva Drăgușin”, „Ce se întâmplă, Drăgușin cu Palhinha în defensivă?” și „Nu a mai jucat fotbal pe bune de șapte luni, dar e titular”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor lui Tottenham pe X, cu privire la titularizarea lui Radu Drăgușin.    

"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Observator
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
17:30
LIVE TEXTFarul – Universitatea Craiova 3-0. Oltenii, făcuți praf la Ovidiu. Maftei a marcat și el
17:28
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League
17:26
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român
17:19
Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia
17:09
Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu”
16:51
Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 2 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 3 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 4 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate