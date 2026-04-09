Scandal în campionatul lui Cristiano Ronaldo: “Dați-i titlul”. Echipa lui “CR7”, acuzată de jocuri de culise

Andrei Nicolae Publicat: 9 aprilie 2026, 20:48

Scandal în campionatul lui Cristiano Ronaldo: Dați-i titlul. Echipa lui CR7, acuzată de jocuri de culise

Cristiano Ronaldo, după un meci / Profimedia

Cristiano Ronaldo este la șapte etape distanță să câștige primul său titlu de campion alături de Al-Nassr, însă lusitanul și colegii săi au fost recent incluși într-un scandal imens. Mai mulți jucători de la Al-Ahli, contracandidata formației lui “CR7”, sunt de părere că arbitrii i-au dezavantaj în ultimul meci și că totul se întâmplă astfel încât atacantul portughez să câștige trofeul la finalul sezonului.

Al-Nassr merge “ceas” în campionatul Arabiei Saudite, acolo unde este lider și unde nu a mai pierdut niciun meci de pe 12 ianuarie. Echipa lui Cristiano Ronaldo e la două puncte distanță de Al-Hilal și la alte patru de Al-Ahli, care au și un meci în plus, însă bucuria formației antrenate de Jorge Jesus este umbrită și de un scandal care o privește.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr și arbitrii, vizați de revolta de la Al-Hilal

Miercuri seara, Al-Ahli avea șansa să se apropie la două puncte de lider, însă a făcut egal cu Al-Fayha, scor 1-1, la capătul unui meci în care formația de pe poziția a treia din ierarhie a acuzat nu mai puțin de trei penalty-uri neacordate pe motiv de henț. Ivan Toney, fostul atacant din Premier League, a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrajului și a dezvăluit și o chestiune halucinantă pe care i-ar fi spus-o centralul cu care voia să discute.

Cred că principalele subiecte au fost cele două penalty-uri, au fost clare ca lumina zilei. Nu știu ce vrei mai mult, să iei mingea în două mâini ca să ne dai un penalty? Când am încercat să vorbim cu arbitrul, ne-a spus: «Concentrați-vă pe AFC Champions League».

Cum poate un arbitru să spună așa ceva? De-a lungul sezonului ar fi fost un penalty clar, dar acum ne apropiem de final și se schimbă decizia. (n.r. Cine ar beneficia de pe urma acestei decizii?) Știm noi cine, pe cine urmărim“, a spus Toney, potrivit dailymail.co.uk.

Galeno, extrema de la Al-Hilal, a răbufnit și el și și-a expus frustarea mult mai direct față de colegul său. Brazilianul a acuzat-o pe Al-Nassr de jocuri de culise cu arbitrii, astfel încât Cristiano Ronaldo să câștige un titlu.

Acordați titlul, asta vor ei, vor să ne scoată din lupta pentru titlu cu orice preț, vor să îi dea titlul unei anumite persoane, o lipsă totală de respect față de club.

Al-Hilal a ieșit și ea cu un comunicat și a cerut publicarea conversației din camera VAR, pentru a analiza motivul pentru care penalty-urile cerute nu au fost acordate. Din cele trei faze la care jucătorii au cerut lovitură de la 11 metri, două au fost analizate, iar una nu.

