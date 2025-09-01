Suarez şi Busquets, imagini revoltătoare! Uruguayanul a scuipat un adversar după ce Inter Miami a pierdut finala Leagues Cup - Antena Sport

Inter Miami a pierdut fără drept de apel finala Leagues Cup în faţa celor de la Seattle Sounders. Pe terenul formaţiei din statul Washington, echipa lui Lionel Messi a cedat cu un incredibil 0-3.
Scenele de la finalul meciului au fost halucinante. Jucătorii celor două echipe au sărit la bătaie, iar în centrul atenţiei au fost doi foşti jucători de la Barcelona: Sergio Busquets şi Luis Suarez.
Imagini incredibile după Seattle Sounders – Inter Miami! Luis Suarez şi Sergio Busquets au scăpat de sub control
Se pare că jucătorii formaţiei din Florida nu au digerat prea bine înfrângerea la scor de neprezentare. Suarez şi Busquets s-au luat la ceartă cu un adversar, după care s-a format un meleu.
La un moment dat Luis Suarez a fost surprins de camerel TV cerându-i socoteală unui membru din staff-ul celor de la Seattle Sounders. Ulterior, atacantul uruguayan l-a scuipat pe acesta.
Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀
🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC
— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025
Şi Sergio Busquets şi-a pierdut cumpătul după fluierul final. El şi-a lovit un adversar cu pumnul, şocând pe toată lumea. Dacă Luis Suarez a avut de-a lungul carierei mai multe momente extrem de controversate, mijlocaşul spaniol nu a mai fost văzut în astfel de ipostaze.
❌😳 Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.
Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face. 🇺🇾🇪🇸
pic.twitter.com/bPaT8gVHYM
— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025
Este de aşteptat ca MLS să îi pedepsească drastic pe jucătorii implicaţi în scandalul care a avut loc după finala Leagues Cup. Toate aceste evenimente s-au petrecut sub ochii lui Lionel Messi. Argentinianul a rămas însă calm şi l-a felicitat pe antrenorul celor de la Seattle Sounders pentru victorie.