Valentin Mihăilă, titular în Rizespor - Galatasaray. Liverpool - Manchester City, de la 18:30 - Antena Sport

Ziua de duminică vine la pachet cu foarte multe evenimente din fotbalul european, capul de afiș fiind duelul de pe Anfield, dintre Liverpool și Manchester City. Tot în această zi, Interul lui Cristi Chivu joacă în deplasare pe terenul celor de la Sassuolo.
Lupa va fi și pe campionatul Turciei, acolo unde Valentin Mihăilă dă piept cu Galatasaray, iar Umit Akdag și Ianis Hagi întâlnesc Beșiktaș. Toate detaliile le veți găsi pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Lista meciurilor importante de duminică:
- Turcia / 16:00 Rizespor – Galatasaray
- Anglia / 18:30 Liverpool – Manchester City
- Turcia / 19:00 Beșiktaș – Alanyaspor
- Italia / 19:00 Sassuolo – Inter
- Franța / 21:45 Paris Saint Germain – Marseille
Rizespor – Galatasaray 0-0 și Beșiktaș – Alanyaspor (19:00)
Update: A început meciul dintre Rizespor și Galatasaray, unde Valentin Mihăilă este titular.
Valentin Mihăilă se află într-o formă bună la Rizespor și are șanse mari să fie titular în partida dintre echipa sa și Galatasaray. Tot duminică, Ukit Akdag și Ianis Hagi sunt anunțați titulari în deplasarea de la Beșiktaș.
Sassuolo – Inter, meci tare pentru Cristi Chivu (19:00)
După ce a purtat torța olimpică pe străzile din Milano, Cristi Chivu este gata să bifeze un nou succes în Serie A alături de Inter. Gruparea pregătită de tehnicianul român va juca pe terenul celor de la Sassuolo.
În cazul unei victorii, vicecampioana Italiei se poate desprinde la opt puncte rivala AC Milan și la 9 de campioana din sezonul precedent, Napoli.
Liverpool – Manchester City (18:30) și PSG – OM (21:45)
Anglia și Franța ne propun și ele două meciuri interesante: În Premier League, Liverpool primește vizita celor de la Manchester City, iar „cetățenii” vor încerca să rămâna în „coasta” lui Arsenal, care pare de neoprit în această stagiune.
La Paris, campioana din Hexagon întâlnește rivala Marseille, iar Luis Enrique își dorește revanșa, după ce echipa sa a pierdut partida tur de pe Velodrome, scor 1-0.
