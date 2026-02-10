Tottenham - Newcastle 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin este în cădere liberă. Românul a ratat o ocazie uriașă - Antena Sport

Tottenham Hotspur este în cădere liberă în Premier League, după ce a suferit o nouă înfrângere, de această dată împotriva celor de la Newcastle United.
Cu Radu Drăgușin titular și integralist, formația antrenată de Thomas Frank a bifat eșecul cu numărul 11 din acest sezon, fiind în prezent la doar trei puncte peste zona retrogradabilă.
Tottenham – Newcastle 1-2
Final de meci!
Min. 81: Ocazie mare pentru Tottenham ratată de Radu Drăgușin! Fundașul reia spre poartă cu o lovitură de cap, dar mingea este apărată de portarul advers.
Min. 68: GOL! Ramsey trece „coțofenele” în avantaj.
Min. 64: GOL! Tottenham restabilește egalitatea prin Gray.
Min. 45+6. GOL! Oaspeții deschid scorul prin Mallick Thiaw.
Min. 20: Evoluție foarte bună a lui Radu Drăgușin până în acest punct. Fundașul român a anihilat mai multe centrări ale oaspeților în careul echipei sale.
Min. 1: Start de meci!
- Tottenham: Vicario – Gray, Drăgușin, Van de Ven, Spence – Gallagher, Bissouma, Sarr – Odobert, Solanke, Simons. Antrenor: Thomas Frank
- Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Ramsey, Guimaraes, Willock – Elanga, Gordon, Barnes. Antrenor: Eddie Howe
Tottenham Hotspur are mari emoții în acest sezon de Premier League, echipa antrenată de Thomas Frank fiind în acest moment la doar șase puncte de zona retrogradării.
Radu Drăgușin a revenit în echipa de start a londonezilor, care se confruntă cu mari probleme de lot, cel puțin la nivel defensiv. Newcastle nu traversează nici ea un moment bun, venind după patru partide fără victorie în campionat.
- Radu Drăgușin, pe teren în a 11-a înfrângere a lui Tottenham în Premier League. Nota primită de român
- Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa
- Dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin. Verdict crunt pentru Tottenham: „Luptă pentru evitarea retrogradării”
- Impresarul lui Radu Drăgușin a dat cărțile pe față: ce oferte au existat, de fapt: „Ne-am dorit să rămânem la Tottenham”
- Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu