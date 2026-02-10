Tottenham - Newcastle 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin este în cădere liberă. Românul a ratat o ocazie uriașă - Antena Sport

Tottenham Hotspur este în cădere liberă în Premier League, după ce a suferit o nouă înfrângere, de această dată împotriva celor de la Newcastle United.

Cu Radu Drăgușin titular și integralist, formația antrenată de Thomas Frank a bifat eșecul cu numărul 11 din acest sezon, fiind în prezent la doar trei puncte peste zona retrogradabilă.

Tottenham – Newcastle 1-2

Final de meci!

Min. 81: Ocazie mare pentru Tottenham ratată de Radu Drăgușin! Fundașul reia spre poartă cu o lovitură de cap, dar mingea este apărată de portarul advers.

Min. 68: GOL! Ramsey trece „coțofenele” în avantaj.