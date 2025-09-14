Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS - Antena Sport

Campionul Mondial din 2014, Thomas Muller, a făcut spectacol. Germanul, care a ajuns la Vancouver în această vară, se acomodează bine cu MLS, reușind un hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani.

Deja marcator împotriva echipei Saint-Louis (3-2) la sfârşitul lunii august, fostul atacant al Bayern München şi-a sărbătorit cea de-a 36-a aniversare cu o triplă pentru Whitecaps (două lovituri de pedeapsă, un gol cu capul), care au zdrobit liderul conferinţei Est, Philadelphia (7-0), notează news.ro.

Thomas Muller face spectacol în MLS

Pentru prima dată în istoria MLS, patru jucători au reuşit să înscrie câte trei goluri într-o singură etapă de campionat. Pe lângă Toklomati (Charlotte) şi Müller (Vancouver), Denis Bouanga (Los Angeles FC) a marcat de trei ori împotriva echipei San José (4-2), la fel ca Diego Rossi (Columbus) împotriva echipei Atlanta United (5-4).