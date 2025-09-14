Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS
VIDEO

Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 12:13

Comentarii
Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS

Profimedia

Campionul Mondial din 2014, Thomas Muller, a făcut spectacol. Germanul, care a ajuns la Vancouver în această vară, se acomodează bine cu MLS, reușind un hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deja marcator împotriva echipei Saint-Louis (3-2) la sfârşitul lunii august, fostul atacant al Bayern München şi-a sărbătorit cea de-a 36-a aniversare cu o triplă pentru Whitecaps (două lovituri de pedeapsă, un gol cu capul), care au zdrobit liderul conferinţei Est, Philadelphia (7-0), notează news.ro.

Thomas Muller face spectacol în MLS

Pentru prima dată în istoria MLS, patru jucători au reuşit să înscrie câte trei goluri într-o singură etapă de campionat. Pe lângă Toklomati (Charlotte) şi Müller (Vancouver), Denis Bouanga (Los Angeles FC) a marcat de trei ori împotriva echipei San José (4-2), la fel ca Diego Rossi (Columbus) împotriva echipei Atlanta United (5-4).

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Observator
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză
Fanatik.ro
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză
14:31
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat în faza finală a Cupei Davis
14:06
Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o
14:00
Dinamo a pierdut un jucător înainte de meciul cu Petrolul. Anunțul lui Zeljko Kopic
14:00
UPDATEProgramul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Andrea Miklos s-a calificat în semifinale la 400 m
13:40
Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: “Mă unge pe suflet”. Cum a fost “luat la țintă” patronul de la FCSB
13:33
Un dublu campion al României, aproape de a semna în Liga a 3-a!
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România