Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic - Antena Sport

Arsenal este lider în Premier League după primele șapte etape, iar starea de spirit din jurul echipei este una liniștită. „Tunarii” au maximum de puncte și după primele două runde din grupa principală de UEFA Champions League.

Pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Mikel Arteta, viața intră într-o nouă etapă, după ce a primit frumoasa veste că va deveni tătic pentru prima oară.

David Raya va deveni tătic! Reacția portarului la aflarea veștii

E deja mai bine de un an de când Arsenal a activat clauza de cumpărare definitivă a portarului David Raya. Adus inițial ca o soluție de avarie în poarta „tunarilor”, acesta și-a făcut rapid loc în echipa de start a grupării londoneze.

După un start de sezon în care a închis în șase rânduri poarta formației antrenate de Mikel Arteta, portarul spaniol a primit o veste care îi va schimba viața de acum încolo.

Concret, acesta a aflat că va deveni tătic pentru prima oară. Vestea i-a dat-o chiar partenera sa, iar clipul a fost urcat după aceea pe rețelele sociale, devenind rapid viral. Reacția acestuia este neprețuită.