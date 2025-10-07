Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic
VIDEO

Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic

Daniel Işvanca Publicat: 7 octombrie 2025, 21:10

Comentarii
Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic

David Raya / Getty Images)

Arsenal este lider în Premier League după primele șapte etape, iar starea de spirit din jurul echipei este una liniștită. „Tunarii” au maximum de puncte și după primele două runde din grupa principală de UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Mikel Arteta, viața intră într-o nouă etapă, după ce a primit frumoasa veste că va deveni tătic pentru prima oară.

David Raya va deveni tătic! Reacția portarului la aflarea veștii

E deja mai bine de un an de când Arsenal a activat clauza de cumpărare definitivă a portarului David Raya. Adus inițial ca o soluție de avarie în poarta „tunarilor”, acesta și-a făcut rapid loc în echipa de start a grupării londoneze.

După un start de sezon în care a închis în șase rânduri poarta formației antrenate de Mikel Arteta, portarul spaniol a primit o veste care îi va schimba viața de acum încolo.

Concret, acesta a aflat că va deveni tătic pentru prima oară. Vestea i-a dat-o chiar partenera sa, iar clipul a fost urcat după aceea pe rețelele sociale, devenind rapid viral. Reacția acestuia este neprețuită.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
Observator
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate
Fanatik.ro
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate
23:33
Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap”
23:22
Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo
22:39
VideoJurnal Antena Sport | Cea mai mare surpriză din naţionala lui Lucescu este Lisav Eissat
22:30
Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el”
22:21
Selecţionerul României, George Buricea, şi-a aflat pedeapsa după incidentul şocant cu propriul jucător
22:04
VideoJurnal Antena Sport | Gică Hagi e gata să revină pe bancă. S-ar putea duela cu fiul lui, Ianis
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 4 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 5 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 6 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici”
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”