Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României - Antena Sport

Pastele şi fripturile la grătar sunt preferatele fotbaliştilor lui Lucescu. Alimentaţia este pe primul loc pentru ei. Dacă nu este corectă, energia din teren dispare.
Şi în cantonamente, dar şi acasă fotbaliştii lui Lucescu au grijă la tot ce pun pe farfurie. Iar mâncărurile lor preferate sunt:
Daniel Bîrligea: Pastele
Mihai Popescu: Prefer, de multe ori, pastele. Pastele cu sos roşu
Florin Tănase: Grătarul
Alimentaţia sănătoasă e cheia succesului în fotbalul de azi. Din mâncare jucătorii îşi iau energia ca să alerge un meci întreg.
Florin Tănase: Nu trebuie să ai excese nu numai la alimentaţie, de orice fel. În viaţă trebuie să ai grijă la ce mănânci
Daniel Bîrligea: Trebuie să mănânci bine ca să îţi iei energia din ceea ce mănânci
Mihai Popescu: Avem nevoie de un corp puternic pentru a face performanţă
- Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria
- Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren
- Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal
- Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal
- „Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România