Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României - Antena Sport

Pastele şi fripturile la grătar sunt preferatele fotbaliştilor lui Lucescu. Alimentaţia este pe primul loc pentru ei. Dacă nu este corectă, energia din teren dispare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi în cantonamente, dar şi acasă fotbaliştii lui Lucescu au grijă la tot ce pun pe farfurie. Iar mâncărurile lor preferate sunt:

Daniel Bîrligea: Pastele

Mihai Popescu: Prefer, de multe ori, pastele. Pastele cu sos roşu

Florin Tănase: Grătarul