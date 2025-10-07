Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României - Antena Sport

Închide meniul
Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României

Home | Suporter.as.ro | Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României
Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României

Publicat: 7 octombrie 2025, 21:34

Pastele şi fripturile la grătar sunt preferatele fotbaliştilor lui Lucescu. Alimentaţia este pe primul loc pentru ei. Dacă nu este corectă, energia din teren dispare.

Şi în cantonamente, dar şi acasă fotbaliştii lui Lucescu au grijă la tot ce pun pe farfurie. Iar mâncărurile lor preferate sunt:

Daniel Bîrligea: Pastele

Mihai Popescu: Prefer, de multe ori, pastele. Pastele cu sos roşu

Florin Tănase: Grătarul

Alimentaţia sănătoasă e cheia succesului în fotbalul de azi. Din mâncare jucătorii îşi iau energia ca să alerge un meci întreg.

Florin Tănase: Nu trebuie să ai excese nu numai la alimentaţie, de orice fel. În viaţă trebuie să ai grijă la ce mănânci

Daniel Bîrligea: Trebuie să mănânci bine ca să îţi iei energia din ceea ce mănânci

Mihai Popescu: Avem nevoie de un corp puternic pentru a face performanţă

 

