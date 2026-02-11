Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: "O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc" - Antena Sport

Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.
Finalul partidei a fost extrem de tensionat, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze după fluierul final, atunci când jucătorii celor două echipe s-au îndreptat către vestiare.
Presa din Turcia a condamnat scenel incredibile de la finalul meciului Gaziantep – Kasimpasa
Denis Drăguş a fost provocat în mai multe rânduri de Becao, fotbalistul celor de la Kasimpasa. Mai mult, brazilianul l-a aşteptat pe Denis Drăguş pe tunel, iar ceilalţi jucători ai oaspeţilor i-ar fi atacat pe jucătorii lui Gaziantep. Sursa menţionată mai sus susţine că a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru ca lucrurile să nu scape de sub control. Presa din Turcia a condamnat aceste evenimente şi consideră că scenel de la finalul meciului Gaziantep – Kasimpaşa reprezintă o pată întunecată în istoria fotbalului din Turcia:
“Meciul a fost umbrit de o încăierare în care l-a implicat pe fundașul lui Kasımpașa, Becao. Acesta a adoptat un comportament provocator și nesportiv.
Imediat după meci, Becao l-a agresat verbal pe Draguș, care se îndrepta spre propriul vestiar, folosind limbaj vulgar și făcând gesturi agresive. Acest comportament agresiv a continuat timp de aproximativ două minute înainte ca Becao să se deplaseze în zona vestiarelor și să continue să aștepte acolo. Când coechipierii săi i s-au alăturat, situația a escaladat într-o încăierare haotică.
După ce și-au sărbătorit victoria alături de fanii de pe stadion, jucătorii lui Gaziantep FK se îndreptau spre vestiare când au fost atacați brusc de Becao și de mai mulți jucători și membri ai personalului administrativ de la Kasımpașa. Oamenii legii au împiedicat escaladarea situației, dar acțiunile lui Kasımpașa au lăsat o pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc”, au scris turcii de la gazispor.com.
