Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: "O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc" - Antena Sport

Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul partidei a fost extrem de tensionat, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze după fluierul final, atunci când jucătorii celor două echipe s-au îndreptat către vestiare.

Presa din Turcia a condamnat scenel incredibile de la finalul meciului Gaziantep – Kasimpasa

Denis Drăguş a fost provocat în mai multe rânduri de Becao, fotbalistul celor de la Kasimpasa. Mai mult, brazilianul l-a aşteptat pe Denis Drăguş pe tunel, iar ceilalţi jucători ai oaspeţilor i-ar fi atacat pe jucătorii lui Gaziantep. Sursa menţionată mai sus susţine că a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru ca lucrurile să nu scape de sub control. Presa din Turcia a condamnat aceste evenimente şi consideră că scenel de la finalul meciului Gaziantep – Kasimpaşa reprezintă o pată întunecată în istoria fotbalului din Turcia:

“Meciul a fost umbrit de o încăierare în care l-a implicat pe fundașul lui Kasımpașa, Becao. Acesta a adoptat un comportament provocator și nesportiv.

Imediat după meci, Becao l-a agresat verbal pe Draguș, care se îndrepta spre propriul vestiar, folosind limbaj vulgar și făcând gesturi agresive. Acest comportament agresiv a continuat timp de aproximativ două minute înainte ca Becao să se deplaseze în zona vestiarelor și să continue să aștepte acolo. Când coechipierii săi i s-au alăturat, situația a escaladat într-o încăierare haotică.