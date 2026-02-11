Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: "O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: “O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc”

Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: “O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc”

Alex Masgras Publicat: 11 februarie 2026, 14:23

Comentarii
Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc

Denis Drăguș, după un gol marcat / Profimedia

Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul partidei a fost extrem de tensionat, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze după fluierul final, atunci când jucătorii celor două echipe s-au îndreptat către vestiare.

Presa din Turcia a condamnat scenel incredibile de la finalul meciului Gaziantep – Kasimpasa

Denis Drăguş a fost provocat în mai multe rânduri de Becao, fotbalistul celor de la Kasimpasa. Mai mult, brazilianul l-a aşteptat pe Denis Drăguş pe tunel, iar ceilalţi jucători ai oaspeţilor i-ar fi atacat pe jucătorii lui Gaziantep. Sursa menţionată mai sus susţine că a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru ca lucrurile să nu scape de sub control. Presa din Turcia a condamnat aceste evenimente şi consideră că scenel de la finalul meciului Gaziantep – Kasimpaşa reprezintă o pată întunecată în istoria fotbalului din Turcia:

“Meciul a fost umbrit de o încăierare în care l-a implicat pe fundașul lui Kasımpașa, Becao. Acesta a adoptat un comportament provocator și nesportiv.

Imediat după meci, Becao l-a agresat verbal pe Draguș, care se îndrepta spre propriul vestiar, folosind limbaj vulgar și făcând gesturi agresive. Acest comportament agresiv a continuat timp de aproximativ două minute înainte ca Becao să se deplaseze în zona vestiarelor și să continue să aștepte acolo. Când coechipierii săi i s-au alăturat, situația a escaladat într-o încăierare haotică.

Reclamă
Reclamă

După ce și-au sărbătorit victoria alături de fanii de pe stadion, jucătorii lui Gaziantep FK se îndreptau spre vestiare când au fost atacați brusc de Becao și de mai mulți jucători și membri ai personalului administrativ de la Kasımpașa. Oamenii legii au împiedicat escaladarea situației, dar acțiunile lui Kasımpașa au lăsat o pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc”, au scris turcii de la gazispor.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Observator
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
17:33
Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut”
17:32
Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid
17:25
Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole
17:21
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie
17:11
FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto
17:05
Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 5 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 6 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt