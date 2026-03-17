Real Madrid pregătește o nouă „revoluție” la vară. Șase jucători sunt pe lista neagră

Sezonul complicat prin care trece Real Madrid va avea consecințe importante la nivelul lotului. Conform Bild, nu mai puțin de 6 jucători importanți din lotul primei echipe vor fi puși pe liber.
Real Madrid este aproape calificată în sferturile UCL după 3-0 în tur cu Manchester City, însă în campionat este la 4 puncte de Barcelona și a fost eliminată din Copa del Rey de Albacete.
Carvajal, Camavinga sau Alaba pleacă
Conform Bild, Real Madrid plănuiește să facă schimbări importante în vară. David Alba este unul dintre numele importante de pe lista neagră. Fundașul austriac are contract până în vară, iar șansele ca acesta să fie prelungit sunt minime.
În aceeași situație sunt și Antonio Rudiger și Dani Carvajal. Acesta din urmă are 26 de trofee câștigate cu Real Madrid, însă în ultima perioadă a început să prindă tot mai rar lotul echipei.
Real ar urma să renunțe și la fundașii stânga, Ferland Mendy și Fran Garcia, în condițiile în care Alvaro Carreras a devenit titular incontestabil la Real Madrid.
Poate cea mai mare surpriză este Eduardo Camavinga. Mijlocașul spaniol adus de Real Madrid de la Rennes în 2021 când avea doar 18 ani va fi vândut dacă Real primește o ofertă de 50 de milioane de euro, scrie Marca.
