Real Madrid pregătește o nouă „revoluție” la vară. Șase jucători sunt pe lista neagră

Sebastian Ujica Publicat: 17 martie 2026, 14:41

Sezonul complicat prin care trece Real Madrid va avea consecințe importante la nivelul lotului. Conform Bild, nu mai puțin de 6 jucători importanți din lotul primei echipe vor fi puși pe liber.

Real Madrid este aproape calificată în sferturile UCL după 3-0 în tur cu Manchester City, însă în campionat este la 4 puncte de Barcelona și a fost eliminată din Copa del Rey de Albacete.

Carvajal, Camavinga sau Alaba pleacă

Conform Bild, Real Madrid plănuiește să facă schimbări importante în vară. David Alba este unul dintre numele importante de pe lista neagră. Fundașul austriac are contract până în vară, iar șansele ca acesta să fie prelungit sunt minime.

În aceeași situație sunt și Antonio Rudiger și Dani Carvajal. Acesta din urmă are 26 de trofee câștigate cu Real Madrid, însă în ultima perioadă a început să prindă tot mai rar lotul echipei.

Real ar urma să renunțe și la fundașii stânga, Ferland Mendy și Fran Garcia, în condițiile în care Alvaro Carreras a devenit titular incontestabil la Real Madrid.

Poate cea mai mare surpriză este Eduardo Camavinga. Mijlocașul spaniol adus de Real Madrid de la Rennes în 2021 când avea doar 18 ani va fi vândut dacă Real primește o ofertă de 50 de milioane de euro, scrie Marca.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
17:33

Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR
17:27

Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”
17:25

Christian Horner poate reveni în Formula 1. Proiectul Aston Martin, în pericol după doar 2 curse
17:12

Manchester City – Real Madrid (LIVE SCORE, 22:00). Retururi “de foc” în optimile Champions League. Programul serii
17:04

Edi Iordănescu a dat verdictul despre varianta Gică Hagi selecţioner al naţionalei României!
16:50

Anunț venit de nicăieri! Hansi Flick se va retrage din fotbal după ce pleacă de la Barcelona: “Ultimul job”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv 6 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2