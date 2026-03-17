Real Madrid pregătește o nouă „revoluție” la vară. Șase jucători sunt pe lista neagră

Sezonul complicat prin care trece Real Madrid va avea consecințe importante la nivelul lotului. Conform Bild, nu mai puțin de 6 jucători importanți din lotul primei echipe vor fi puși pe liber.

Real Madrid este aproape calificată în sferturile UCL după 3-0 în tur cu Manchester City, însă în campionat este la 4 puncte de Barcelona și a fost eliminată din Copa del Rey de Albacete.

Carvajal, Camavinga sau Alaba pleacă

Conform Bild, Real Madrid plănuiește să facă schimbări importante în vară. David Alba este unul dintre numele importante de pe lista neagră. Fundașul austriac are contract până în vară, iar șansele ca acesta să fie prelungit sunt minime.

În aceeași situație sunt și Antonio Rudiger și Dani Carvajal. Acesta din urmă are 26 de trofee câștigate cu Real Madrid, însă în ultima perioadă a început să prindă tot mai rar lotul echipei.

Real ar urma să renunțe și la fundașii stânga, Ferland Mendy și Fran Garcia, în condițiile în care Alvaro Carreras a devenit titular incontestabil la Real Madrid.