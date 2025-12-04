O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta - Antena Sport

Născută în Rusia, Anastasia Potapova, aflată în prezent în top 100 WTA (locul 51 mondial), a anunţat, miercuri, că va reprezenta de acum înainte Austria. Este a treia jucătoare rusă care îşi schimbă naţionalitatea sportivă după Maria Timofeeva şi Kamilla Rakhimova, care au devenit uzbece în ultimele săptămâni.

Pe 20 octombrie, Maria Timofeeva, în vârstă de 22 de ani şi ocupând locul 146 în clasamentul mondial, a anunţat pe Instagram că a devenit cetăţeană uzbecă. „Sunt mai mult decât încântată de acest nou capitol din viaţa mea”, a declarat jucătoarea originară din Moscova, care a surprins pe toată lumea ajungând în optimile de finală ale Openului Australiei în 2024.

Anastasia Potapova, după ce a decis să reprezinte Austria: “E un loc pe care îl iubesc, în care mă simt acasă”

Marţi, Federaţia din Uzbekistan a anunţat naturalizarea Kamillei Rakhimova, în vârstă de 24 de ani şi clasată pe locul 112 în WTA (60 în 2024). Născută la Ekaterinburg, ea a ajuns în turul 3 la US Open 2021, Roland-Garros 2023 şi Wimbledon 2025 şi a pus capăt carierei Carolinei Garcia la US Open. „Transferul ei este considerat un întărire importantă pentru echipa feminină a Uzbekistanului”, scrie federaţia pe Instagram. Mama ei a reprezentat anterior Uzbekistan.

Şi miercuri, cea mai cunoscută dintre cele trei, Anastasia Potapova (24 de ani), a anunţat că va apăra culorile Austriei începând din 2026. „Austria este un loc pe care îl iubesc, incredibil de primitor şi un loc în care mă simt complet acasă. Ador să fiu la Viena şi abia aştept să o fac a doua mea casă”, a declarat pe Instagram jucătoarea clasată pe locul 51 mondial, care a ocupat locul 21 în 2023 şi a ajuns în optimile de finală la Roland-Garros în 2024.