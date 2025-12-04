Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta - Antena Sport

Home | Tenis | O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta

O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta

Publicat: 4 decembrie 2025, 14:35

Comentarii
O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta

Rusoaicele Kudermetova (stânga) şi Potapova (dreapta) se îmbrăţişează după un meci / Profimedia Images

Născută în Rusia, Anastasia Potapova, aflată în prezent în top 100 WTA (locul 51 mondial), a anunţat, miercuri, că va reprezenta de acum înainte Austria. Este a treia jucătoare rusă care îşi schimbă naţionalitatea sportivă după Maria Timofeeva şi Kamilla Rakhimova, care au devenit uzbece în ultimele săptămâni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe 20 octombrie, Maria Timofeeva, în vârstă de 22 de ani şi ocupând locul 146 în clasamentul mondial, a anunţat pe Instagram că a devenit cetăţeană uzbecă. „Sunt mai mult decât încântată de acest nou capitol din viaţa mea”, a declarat jucătoarea originară din Moscova, care a surprins pe toată lumea ajungând în optimile de finală ale Openului Australiei în 2024.

Anastasia Potapova, după ce a decis să reprezinte Austria: “E un loc pe care îl iubesc, în care mă simt acasă”

Marţi, Federaţia din Uzbekistan a anunţat naturalizarea Kamillei Rakhimova, în vârstă de 24 de ani şi clasată pe locul 112 în WTA (60 în 2024). Născută la Ekaterinburg, ea a ajuns în turul 3 la US Open 2021, Roland-Garros 2023 şi Wimbledon 2025 şi a pus capăt carierei Carolinei Garcia la US Open. „Transferul ei este considerat un întărire importantă pentru echipa feminină a Uzbekistanului”, scrie federaţia pe Instagram. Mama ei a reprezentat anterior Uzbekistan.

Şi miercuri, cea mai cunoscută dintre cele trei, Anastasia Potapova (24 de ani), a anunţat că va apăra culorile Austriei începând din 2026. „Austria este un loc pe care îl iubesc, incredibil de primitor şi un loc în care mă simt complet acasă. Ador să fiu la Viena şi abia aştept să o fac a doua mea casă”, a declarat pe Instagram jucătoarea clasată pe locul 51 mondial, care a ocupat locul 21 în 2023 şi a ajuns în optimile de finală la Roland-Garros în 2024.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
14:15
Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă
14:11
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…”
13:58
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
13:52
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:49
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii
13:44
VIDEOJamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz