Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: "10.000/10.000" - Antena Sport

Dennis Man și colegii săi de la PSV au “primit” o veste genială din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Conform specialiștilor, în toate simulările pe care le-au realizat privind finalul campionatului din Olanda, trupa din Eindhoven va câștiga titlul.

PSV Eindhoven merge “ceas” în Eredivise, acolo unde se află pe primul loc, la o distanță de 16 puncte de următoarea echipă din ierarhie, Feyenoord. Trupa pentru care evoluează Dennis Man are un bilanț de 17 victorii, o remiză și o singură înfrângere, iar în acest moment e dificil de crezut că mai poate rata titlul.

PSV, văzută campioană fără emoții de Football Meets Data

Specialiștii și calculele lor sunt și ei de aceeași părere în privința soartei pentru trofeul suprem din Eredivisie. Potrivit statisticienilor, PSV câștigă acum titlul în 10.000/10.000 de simulări efectuate.

🏆 PSV now win 🇳🇱 Eredivisie in 10,000/10,000 of our simulations.

📉 As for the 🔵 Top 2 battle, Feyenoord’s 🔴⚪️ chances also on the decline, with NEC 🔴🟢 gaining the most this round!

🇳🇱 Eredivisie — MD19 probability shifts

🔝 Top 2:

📈 +5% NEC Nijmegen (4–3 at NAC Breda)… pic.twitter.com/1Xu9D4Q0xn

— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 18, 2026

Vestea e una fabuloasă atât pentru trupa din Eindhoven, cât și pentru Dennis Man implicit. În ceea ce-l privește pe român, dacă va cuceri titlul alături de olandezi va deveni pentru prima dată campion în întreaga sa carieră.