Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: "10.000/10.000" - Antena Sport

Dennis Man și colegii săi de la PSV au “primit” o veste genială din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Conform specialiștilor, în toate simulările pe care le-au realizat privind finalul campionatului din Olanda, trupa din Eindhoven va câștiga titlul.
PSV Eindhoven merge “ceas” în Eredivise, acolo unde se află pe primul loc, la o distanță de 16 puncte de următoarea echipă din ierarhie, Feyenoord. Trupa pentru care evoluează Dennis Man are un bilanț de 17 victorii, o remiză și o singură înfrângere, iar în acest moment e dificil de crezut că mai poate rata titlul.
PSV, văzută campioană fără emoții de Football Meets Data
Specialiștii și calculele lor sunt și ei de aceeași părere în privința soartei pentru trofeul suprem din Eredivisie. Potrivit statisticienilor, PSV câștigă acum titlul în 10.000/10.000 de simulări efectuate.
🏆 PSV now win 🇳🇱 Eredivisie in 10,000/10,000 of our simulations.
📉 As for the 🔵 Top 2 battle, Feyenoord’s 🔴⚪️ chances also on the decline, with NEC 🔴🟢 gaining the most this round!
🇳🇱 Eredivisie — MD19 probability shifts
🔝 Top 2:
📈 +5% NEC Nijmegen (4–3 at NAC Breda)… pic.twitter.com/1Xu9D4Q0xn
— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 18, 2026
Vestea e una fabuloasă atât pentru trupa din Eindhoven, cât și pentru Dennis Man implicit. În ceea ce-l privește pe român, dacă va cuceri titlul alături de olandezi va deveni pentru prima dată campion în întreaga sa carieră.
În perioada petrecută la FCSB, între 2016 și 2021, jucătorul de bandă dreaptă nu a pus niciodată mâna pe trofeul din Liga 1. La PSV, Man are cifre bune de când a ajuns la echipă în vară, respectiv șase goluri și șase pase decisive în 21 de meciuri.
- AC Milan luptă să se apropie de Interul lui Chivu. Show total la meciul lui Răzvan Marin
- Senegal – Maroc 0-0. Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani
- Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni”
- Conducerea s-a conformat! Primul jucător prezentat de echipa lui Marius Șumudică
- Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român