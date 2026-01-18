Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: "10.000/10.000" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: “10.000/10.000”

Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: “10.000/10.000”

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 22:46

Comentarii
Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: 10.000/10.000

Dennis Man, după un gol marcat / Profimedia

Dennis Man și colegii săi de la PSV au “primit” o veste genială din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Conform specialiștilor, în toate simulările pe care le-au realizat privind finalul campionatului din Olanda, trupa din Eindhoven va câștiga titlul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSV Eindhoven merge “ceas” în Eredivise, acolo unde se află pe primul loc, la o distanță de 16 puncte de următoarea echipă din ierarhie, Feyenoord. Trupa pentru care evoluează Dennis Man are un bilanț de 17 victorii, o remiză și o singură înfrângere, iar în acest moment e dificil de crezut că mai poate rata titlul.

PSV, văzută campioană fără emoții de Football Meets Data

Specialiștii și calculele lor sunt și ei de aceeași părere în privința soartei pentru trofeul suprem din Eredivisie. Potrivit statisticienilor, PSV câștigă acum titlul în 10.000/10.000 de simulări efectuate.

Vestea e una fabuloasă atât pentru trupa din Eindhoven, cât și pentru Dennis Man implicit. În ceea ce-l privește pe român, dacă va cuceri titlul alături de olandezi va deveni pentru prima dată campion în întreaga sa carieră.

Reclamă
Reclamă

În perioada petrecută la FCSB, între 2016 și 2021, jucătorul de bandă dreaptă nu a pus niciodată mâna pe trofeul din Liga 1. La PSV, Man are cifre bune de când a ajuns la echipă în vară, respectiv șase goluri și șase pase decisive în 21 de meciuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu”
Fanatik.ro
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu”
22:42
LIVE SCOREAC Milan luptă să se apropie de Interul lui Chivu. Show total la meciul lui Răzvan Marin
22:40
LIVE TEXTRomânia – Danemarca se joacă ACUM. Tricolorii, duel cu marii favoriţi la trofeu!
22:37
LIVE VIDEOTampa Bay Lightning – Dallas Stars se joacă ACUM. Reeditarea finalei din 2020
22:30
LIVE VIDEOVitoria Guimaraes – FC Porto 0-0. Tony Strata dă piept cu liderul
22:25
Dinamo – U Cluj 1-0. “Câinii” au urcat pe locul 2 în Liga 1! Meci spectaculos, cu două bare şi multe ocazii
22:07
LIVE SCORESenegal – Maroc 0-0. Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham