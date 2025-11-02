Vlad Dragomir a „comis-o” din nou! Românul a învins un portar legendar cu o lovitură de cap imparabilă - Antena Sport

Vlad Dragomir își continuă forma excelentă din Cipru, iar fotbalistul român a reușit să puncteze din nou pentru cei de la Pafos. Titular în disputa cu AEL Limassol, mijlocașul a deschis scorul.
Este a patra etapă consecutivă în care internaționalul lui Mircea Lucescu reușește să puncteze pentru echipa de club. Acesta demonstrează că merită convocarea pentru dubla cu Bosnia și San Marino.
Vlad Dragomir, gol în poarta lui Ochoa
Vlad Dragomir arată că este în cea mai bună formă a carierei, după ce a punctat pentru a patra oară la rând într-un meci de campionat pentru ciprioții de la Pafos.
Românul care evoluează în UEFA Champions League a deschis scorul duminică în partida cu AEL Limassol, cu o lovitură de cap imparabilă, în poarta veteranului Ochoa.
- UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop”
- Horațiu Moldovan l-a dat în judecată. Cere daune de 100.000 de lei
- Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. “Superalimentul” a stârnit controverse în Anglia
- Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important”
- “Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat