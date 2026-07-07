Concurență pentru Rapid! Mirel Rădoi îl vrea pe jucătorul dorit și de Pancu

Unul dintre cei mai apreciați jucători ai ultimului sezon din Liga 1 ar putea să ajungă în Turcia, la Gaziantep, acolo unde este dorit de Mirel Rădoi, fostul antrenor al celor de la FCSB.

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Tehnicianul român caută să aducă fotbaliști pe care îi cunoaște din aventurile pe care le-a avut în România, iar după ce turcii au bătut palma cu Ulrich Meleke, un alt transfer ar putea să fie perfectat în curând.

Sheriff Sinyan ar putea să ajungă la Gaziantep, sub comanda lui Mirel Rădoi

Conform presei locale, Mirel Rădoi le-a cerut conducătorilor lui Gaziantep să-l transfere pe Sheriff Sinyan, fundașul central care acum este liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj. Jucătorul african a fost unul dintre cei mai buni din sezonul trecut al Ligii 1 și ar avea propuneri inclusiv din zona arabă.

Totuși, până acum acesta nu a acceptat vreo propunere și ar putea să dea curs unei oferte din partea lui Gaziantep. Turcii pot și ei să ofere un salariu important, mult mai bun față de ce primea de la CFR Cluj.

Daniel Pancu l-ar vrea pe Sheriff Sinyan la Rapid

Daniel Pancu a avut o perioadă excelentă la CFR Cluj și a dus-o pe trupa din Gruia pe locul 3 în campionat, asta după ce la un moment dat era o amenințare cu retrogradarea pentru formația ardeleană. S-a scris pe seama faptului că tehnicianul are mai mulți jucători de la CFR Cluj cu care ar vrea să colaboreze în Giulești, iar unul dintre ei ar fi chiar Sheriff Sinyan.