A fost o speranță la Dinamo, iar acum a semnat în Liga a 3-a. Unde a ajuns să joace - Antena Sport

Valentin Borcea, jucătorul de 23 de ani care în trecut era considerat o speranță a clubului Dinamo, a ajuns să evolueze în Liga a 3-a. CSM Unirea Alba Iulia a anunțat venirea sa la echipă, unde se va bate pentru promovare în eșalonul secund.

Borcea a debutat în tricoul lui Dinamo în iulie 2020, însă nu a fost niciodată un om de bază al alb-roșilor.

Valentin Borcea, noul jucător de la Alba Iulia

În această perioadă de mercato, Borcea a ajuns la CS Dinamo de la ASCM Poli Iași, însă nu a pucat să evolueze în niciun meci pentru echipa lui Florin Bratu. Fostul atacant a decis să nu mizeze pe serviciile sale, iar acum jucătorul a mai “scăzut” un nivel, în eșalonul al treilea.

Borcea a mai jucat și la CS Tunari, unde a fost împrumutat timp de jumătate de sezon în 2024, după care la UTA Arad între iulie 2024 și februarie 2025. La Dinamo, mijlocașul ofensiv a evoluat din 2020 până la în iarna lui 2024 și a adunat 39 de partide, în cadrul cărora a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.