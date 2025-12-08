Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a "rupt" şi va lipsi 4 luni - Antena Sport

Eder Militao e unul dintre cei mai ghinionişti jucători ai lui Real Madrid. Fundaşul central s-a accidentat din nou, în meciul cu Celta Vigo (0-2) şi va lipsi de pe teren o lungă perioadă de timp.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 24 de minute trecute din prima repriză a meciului de pe Santiago Bernabeu, brazilianul a fost înlocuit cu Rudiger, după ce a acuzat dureri la piciorul stâng.

Eder Militao va lipsi 4 luni

Site-ul oficial al “galacticilor” susţine că Militao a suferit o ruptură tendonului de la coapsa stângă. “Recuperarea sa va fi monitorizată”, anunţă madrilenii.

Situaţia este una grea, iar Militao, fundaşul de 27 de ani cotat la 30 de milioane de euro, ar urma să lipsească cel puţin 3-4 luni.

Real Madrid – Celta 0-2

Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au menţinut tabela de marcaj neschimbată, chiar dacă posesia a fost covârşitoare în favoarea Los Blancos (62 la sută), iar gazdele au trimis 11 şuturi la poarta Celtei.