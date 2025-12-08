Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a "rupt" şi va lipsi 4 luni - Antena Sport

Închide meniul
Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a "rupt" şi va lipsi 4 luni

Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a "rupt" şi va lipsi 4 luni

Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a “rupt” şi va lipsi 4 luni

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 15:43

Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a rupt şi va lipsi 4 luni

Xabi Alonso, în timpul imio meci

Eder Militao e unul dintre cei mai ghinionişti jucători ai lui Real Madrid. Fundaşul central s-a accidentat din nou, în meciul cu Celta Vigo (0-2) şi va lipsi de pe teren o lungă perioadă de timp.

După 24 de minute trecute din prima repriză a meciului de pe Santiago Bernabeu, brazilianul a fost înlocuit cu Rudiger, după ce a acuzat dureri la piciorul stâng.

Eder Militao va lipsi 4 luni

Site-ul oficial al “galacticilor” susţine că Militao a suferit o ruptură tendonului de la coapsa stângă. “Recuperarea sa va fi monitorizată”, anunţă madrilenii.

Situaţia este una grea, iar Militao, fundaşul de 27 de ani cotat la 30 de milioane de euro, ar urma să lipsească cel puţin 3-4 luni.

Real Madrid – Celta 0-2

Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au menţinut tabela de marcaj neschimbată, chiar dacă posesia a fost covârşitoare în favoarea Los Blancos (62 la sută), iar gazdele au trimis 11 şuturi la poarta Celtei.

La pauză, antrenorul oaspeţilor, Claudio Giraldez, a pariat pe tânărul suedez de 21 de ani Williot Swedberg şi a fost un pariu câştigător. Swedberg a înscris în minutul 53, din pasa lui Bryan Zaragoza, şi a deschis Celtei drumul către o victorie incredibilă.

Fran Garcia (Real) a fost eliminat în minutul 64, pentru al doilea cartonaş galben, iar finalul meciului a însemnat un asalt constant al porţii lui Ionuţ Radu. Xabi Alonso a păstrat în teren pe Mbappe, Vinicius, Bellingham şi l-a introdus în joc şi pe Rodrygo, dar asta nu a avut nici un efect pe tabelă.

Alvaro Carreras a primit roşu în prelungiri, lăsându-i pe madrileni în nouă oameni. Bomboana de pe tort a fost şi golul de 2-0 al oaspeţilor, marcat de Swedberg în al treilea minut de prelungire, iar Celta s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-0.

1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul". Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto"E tare de tot" Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de "aproape 1 miliard de euro"! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: "Negocieri grele" 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 6 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun"
