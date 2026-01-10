Adrian Mititelu, discurs manifest înainte de procesul în care se decide palmaresul "U" Craiova: "Abuzuri uriașe" - Antena Sport

Procesul privind palmaresul istoric al Universității Craiova își va desfășura ultimul “episod” în ziua de marți, 13 ianuarie, la Curtea de Apel Timișoara. Înainte de acest eveniment care vizează cluburile lui Adrian Mititelu și Mihai Rotaru, patronul de la FCU a lansat un atac dur asupra justiției din România.
Adrian Mititelu consideră că marca și trofeele Universității Craiova aparțin echipei sale, iar omul de afaceri a făcut noi declarații în acest sens. Vineri, cu patru zile înainte de startul momentului în care se va rejudeca dosarul privind palmaresul echipei din Bănie, patronul de la FCU a vorbit pentru pagina oficială a clubului său.
Ce a transmis Adrian Mititelu cu patru zile înainte de proces
Mititelu a avut un discurs lung în care invocă abuzuri în justiția din România, plus acuzații la adresa fostului judecător Marian Budă, dar și a lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, formația din Liga 1. Până acum, acuzațiile făcute de finanțatorul de la FCU nu au fost confirmate de hotărâri definitive ale instanțelor.
În plus, conducătorul clubului din Oltenia a punctat că un verdict favorabil din partea Curții de Apel Timișoara ar ajuta echipa sa să iasă din faliment, ar clarifica definitiv dilema privind cine deține palmaresul clubului și l-ar împinge să deschidă acțiuni împotriva echipei lui Rotaru pentru folosirea brandului “Universitatea Craiova”.
În discursul său, Mititelu a făcut referire și la contextul politic și la influențele din sistem care îl fac să vadă rejudecarea dosarului cu scepticism. De aceea, a ținut să facă un apel public inclusiv către Nicușor Dan.
Declarațiile făcute de patronul FCU Craiova
“Au fost abuzuri uriașe, un judecător a fost prins în flagrant, dar statul nu a făcut nimic. Eu am fost condamnat pentru că am avut curaj să sesizez aceste fapte. Se discută dacă a existat sau nu Universitatea Craiova.
Un proces extrem de simplu a fost ținut 12 ani pe rol. Dacă vom câștiga la Timișoara, cum e normal, totul se va schimba. Dacă Doamne ferește, marți, se întâmplă vreo nenorocire, indiferent de sentință, credeți-mă că eu sunt foarte optimist.
Atâta timp cât România rămâne în UE, noi vom câștiga acest război. Singura mea speranță este cât de mult va dori președintele Nicușor Dan să lupte pentru o justiție corectă. E o bătălie uriașă pe justiție în România, care este terminată“, au fost o parte din declarațiile patronului de la FCU Craiova, Adrian Mititelu.
Istoricul proceselor pentru palmaresul Universității Craiova
Procesul inițial apărut după dispute între FCU Craiova și CS Universitatea Craiova a început în 2014 și a trecut prin diverse instanțe, fără să se dicteze o hotărâre definitivă. De-a lungul timpului, cazul s-a aflat pe masa Curții de Apel Craiova și Înaltei Curți de Casație și Justiție.
În 2023, palmaresul a fost atribuit către echipa lui Mihai Rotaru, dar în iunie 2025 ÎCCJ a admis recursul făcut de Adrian Mititelu și a trimis dosarul pentru rejudecare, aceasta fiind situația din prezent.
Marți va începe procesul rejudecării la Curtea de Apel Timișoara, care va da în sfârșit sentința definitivă.
