Adrian Mititelu, discurs manifest înainte de procesul în care se decide palmaresul "U" Craiova: "Abuzuri uriașe" - Antena Sport

Procesul privind palmaresul istoric al Universității Craiova își va desfășura ultimul “episod” în ziua de marți, 13 ianuarie, la Curtea de Apel Timișoara. Înainte de acest eveniment care vizează cluburile lui Adrian Mititelu și Mihai Rotaru, patronul de la FCU a lansat un atac dur asupra justiției din România.

Adrian Mititelu consideră că marca și trofeele Universității Craiova aparțin echipei sale, iar omul de afaceri a făcut noi declarații în acest sens. Vineri, cu patru zile înainte de startul momentului în care se va rejudeca dosarul privind palmaresul echipei din Bănie, patronul de la FCU a vorbit pentru pagina oficială a clubului său.

Ce a transmis Adrian Mititelu cu patru zile înainte de proces

Mititelu a avut un discurs lung în care invocă abuzuri în justiția din România, plus acuzații la adresa fostului judecător Marian Budă, dar și a lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, formația din Liga 1. Până acum, acuzațiile făcute de finanțatorul de la FCU nu au fost confirmate de hotărâri definitive ale instanțelor.

În plus, conducătorul clubului din Oltenia a punctat că un verdict favorabil din partea Curții de Apel Timișoara ar ajuta echipa sa să iasă din faliment, ar clarifica definitiv dilema privind cine deține palmaresul clubului și l-ar împinge să deschidă acțiuni împotriva echipei lui Rotaru pentru folosirea brandului “Universitatea Craiova”.

În discursul său, Mititelu a făcut referire și la contextul politic și la influențele din sistem care îl fac să vadă rejudecarea dosarului cu scepticism. De aceea, a ținut să facă un apel public inclusiv către Nicușor Dan.