Caz de violență la Craiova U17- Rapid U17. Tatăl unui jucător oltean, bătut sub privirile lui Vasile Maftei - Antena Sport

Un eveniment șocant s-a produs la partida de tineret de la nivel Under-17 dintre Craiova și Rapid, unde un suporter al oltenilor, chiar tatăl unui tânăr jucător, a fost bătut de un grup de suporteri giuleșteni. Vasile Maftei, director tehnic la Centrul de Copii și Juniori al alb-vișiniilor, a fost prezent la meci și a asistat chiar din sectorul stadionului în care a avut loc altercația.

Partida care s-a disputat pe arena “Aripile” din Craiova a fost marcată de scene care nu-și au locul în sport la scorul de 2-0. Victima violențelor giuleștenilor, Ciprian Escobici, a ținut să îi caute dreptate fiului său înjurând tinerii de la Rapid, după ce tânărul de la Craiova fusese faultat dur de adversari.

De la ce a pornit scandalul de la Craiova – Rapid

Rareș Escobici, fiul victimei, marcase un gol și o pasă de gol în meciul de tineret, moment în care un fotbalist de la Rapid a vrut să își verse nervii pe el. Enervat de ce se întâmplă, tatăl lui a început să adreseze injurii, iar ulterior suporterii giuleștenilor au sărit la bătaie. Ciprian Escobici a ajuns la spital cu fisuri de mandibulă și a depus deja plângere penală. Într-o reacție pentru gsp.ro, tatăl tânărului oltean povestit cum s-au derulat lucrurile:

“Când am venit la stadion, fără să știu, m-am așezat în tribună în zona vecină suporterilor rapidiști. Eram cu fiica mea de 11 ani, cu soția și soacra, plus încă doi prieteni, care stăteau un pic mai jos. Craiova a început foarte bine, conducea cu 2-0.

La scurt timp după pauză, un fundaș central de la Rapid a intrat foarte tare la el, direct pe genunchi, moment în care nu m-am mai putut stăpâni și am început să înjur.