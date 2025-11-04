Caz de violență la Craiova U17- Rapid U17. Tatăl unui jucător oltean, bătut sub privirile lui Vasile Maftei - Antena Sport

Un eveniment șocant s-a produs la partida de tineret de la nivel Under-17 dintre Craiova și Rapid, unde un suporter al oltenilor, chiar tatăl unui tânăr jucător, a fost bătut de un grup de suporteri giuleșteni. Vasile Maftei, director tehnic la Centrul de Copii și Juniori al alb-vișiniilor, a fost prezent la meci și a asistat chiar din sectorul stadionului în care a avut loc altercația.
Partida care s-a disputat pe arena “Aripile” din Craiova a fost marcată de scene care nu-și au locul în sport la scorul de 2-0. Victima violențelor giuleștenilor, Ciprian Escobici, a ținut să îi caute dreptate fiului său înjurând tinerii de la Rapid, după ce tânărul de la Craiova fusese faultat dur de adversari.
De la ce a pornit scandalul de la Craiova – Rapid
Rareș Escobici, fiul victimei, marcase un gol și o pasă de gol în meciul de tineret, moment în care un fotbalist de la Rapid a vrut să își verse nervii pe el. Enervat de ce se întâmplă, tatăl lui a început să adreseze injurii, iar ulterior suporterii giuleștenilor au sărit la bătaie. Ciprian Escobici a ajuns la spital cu fisuri de mandibulă și a depus deja plângere penală. Într-o reacție pentru gsp.ro, tatăl tânărului oltean povestit cum s-au derulat lucrurile:
“Când am venit la stadion, fără să știu, m-am așezat în tribună în zona vecină suporterilor rapidiști. Eram cu fiica mea de 11 ani, cu soția și soacra, plus încă doi prieteni, care stăteau un pic mai jos. Craiova a început foarte bine, conducea cu 2-0.
La scurt timp după pauză, un fundaș central de la Rapid a intrat foarte tare la el, direct pe genunchi, moment în care nu m-am mai putut stăpâni și am început să înjur.
În acel moment, un grup de șapte-opt bărbați din grupul celor de la Rapid au tăbărât pe mine și m-au luat la bătaie. Nu m-au pus la pământ, dar m-au lovit încontinuu aproape un minut. Eu o țineam de mână pe fiică-mea, care s-a speriat îngrozitor și a început să plângă.
În tot acest timp, Maftei era chiar lângă incident, dar n-a intervenit nici măcar o secundă să aplaneze. Stătea și se uita. Pe unul dintre agresori l-am identificat. Se numește Dorin Marin și e tatăl fundașului care a intrat la rupere la fiul meu.
Acum, îmi reproșez cumva că am înjurat la acea fază, dar credeți-mă că m-am speriat foarte tare pentru integritatea fizică a băiatului meu. Indiferent însă de reacția mea, nu cred că poate justifica nimeni agresiunea fizică a părinților de la Rapid. Mai departe va decide legea“.
Vasile Maftei a oferit și el o reacție
Fostul căpitan al giuleștenilor, care s-a aflat lângă suporterii care au sărit la bătaie la tatăl jucătorului Craiovei, a oferit și punctul său de vedere și a explicat de ce nu s-a implicat în conflict pentru a liniști spiritele.
“Era un suporter al Craiovei în sectorul nostru și îi tot înjura pe copii. S-a întâmplat că acel părinte se afla chiar lângă tatăl fotbalistului pe care îl înjura. L-a înjurat de mai multe ori, acesta i-a spus să se oprească, dar a răbufnit în cele din urmă.
Nu-i caut scuze, nu-l apăr, dar nu poți să stai să-ți înjure cineva copilul, dar nu sunt de acord cu ce a făcut. Totodată, și părintele respectiv era extrem de recalcintrant, nu e ok să înjuri copii. Au intervenit cei de pe lângă, e treaba organizatorilor să asigure paza.
Am interveni și noi, dar e complicat. Te poți alege cu un pumn în gură. O să am o discuție cu cei implicați. Le voi explica faptul că nu e ok ce a făcut, că nu trebuiau să reacționeze așa. Victima să facă plângere, să anunțe autoritățile, vom vedea ce se va întâmpla“, a spus Maftei, potrivit sursei citate anterior.
