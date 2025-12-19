Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: "Îmi permiteam excese, pahare în plus"! Decizia radicală luată - Antena Sport

Alex Chipciu (36 de ani) a spus că, după meciul cu Farul, va merge în vacanţă cu familia în Maramureş. Chipciu se aşteaptă la un duel dificil cu Farul. U Cluj – Farul se dispută duminică, de la ora 16:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

U Cluj e pe locul 7 în Liga 1 înaintea meciului, cu 30 de puncte, la egalitate cu Oţelul, care ocupă ultimul loc ce duce în play-off. Farul e pe 10, cu 27 de puncte.

Alex Chipciu a dezvăluit că obişnuia să consume des alcool: “L-am redus, beau rar”

Apropierea de vacanţă l-a făcut pe Chipciu să vorbească şi despre relaţia lui cu alcoolul, la conferinţa de presă de dinainte de partida cu Farul. El a mărturisit că obişnuia să facă excese în ceea ce priveşte alcoolul, dar în ultima vreme a renunţat aproape de tot la el.

“Nu prea sunt cu mâncarea, nu sunt pofticios deloc, să mă gândesc ‘Mamă, ce o să mănânc în vacanţa asta’. Şi cu alcoolul, relaţia mea cu el, când eram tânăr îmi mai permiteam excese, să beau 2-3 pahare de vin în plus, mai mult decât trebuie. Aşa, tărie nu pot să beau deloc. Am văzut ceva studii, ce mi-a apărut pe Instagram, se consumă tot mai puţin alcool faţă de anii precedenţi, lumea e mai conştientă că alcoolul e ceva nociv pentru creier. L-am redus, beau rar şi atunci când beau un pahar de vin sau şampanie îmi dă o stare nasoală pentru că nu mai e obişnuit corpul cu el.

Vorbesc de el (n.r: de alcool) ca şi cum ar fi o persoană, l-am exclus din obişnuinţa aia. Că era o obişnuinţă, stăteai, te uitai la un meci şi beai un pahar de vin roşu. Obişnuinţa aia te făcea să bei zilnic un pahar de vin roşu şi se adună aşa, a la long. Dar acum m-am dezobişnuit şi cred că e foarte bine”, a spus Alex Chipciu la conferinţa de presă.