Gestul superb făcut de Dynamo Kiev pentru Mircea Lucescu. Ce au făcut jucătorii la meciul de astăzi

Astăzi a avut loc partida dintre Metalist Harkov și Dynamo Kiev, primul meci al fostei echipe a lui Mircea Lucescu de la moartea acestuia. Deși a petrecut 12 ani la marea rivală, Șahtior, Lucescu a acceptat în 2020 să o pregătească pe Dynamo Kiev și a câștigat titlul și cupa Ucrainei și cu aceasta.

La meciul de astăzi, jucătorii ambelor echipe au intrat pe teren cu tricouri cu chipul lui Mircea Lucescu. Desigur, meciul care s-a încheiat cu 1-0 pentru Metalist a fost precedat de un minut de reculegere în timp ce o imagine cu Mircea Lucescu era afișată pe tabela de marcaj.

Dynamo Kiev a trimis delegație la înmormântare

Dynamo Kiev a fost unul dintre cluburile care au fost reprezentate la înmormântarea lui Mircea Lucescu.

„Delegaţia clubului FC Dinamo Kiev a participat la ceremonia de rămas-bun pentru Mircea Lucescu, la Bucureşti, unde a transmis respectul întregii echipe pentru omul deosebit şi marele antrenor. Fraţii Surkis au transmis sincere condoleanţe şi mesaje de susţinere soţiei lui Mister, Neli, precum şi întregii familii Lucescu” scriu cei de la PressingNet.