Gluma virală făcută de Adrian Petre cu ocazia sărbătorii de Halloween - Antena Sport

Gluma virală făcută de Adrian Petre cu ocazia sărbătorii de Halloween
Publicat: 31 octombrie 2025, 16:33

Adrian Petre / Instagram

Adrian Petre (27 de ani) a adunat peste 120.000 de vizualizări şi peste 10.000 de like-uri pe TikTok cu gluma pe care a făcut-o cu ocazia sărbătorii de Halloween.

Comentariile au început să curgă. Mulţi internauţi au încercat să îi ridice moralul lui Adi Petre, atacant care a ajuns la CS Păuleşti, în Liga a 3-a.

Val de reacţii după gluma făcută de Adrian Petre cu ocazia sărbătorii de Halloween

“Anul ăsta, de Halloween, mă deghizez în titular, că rezervă sunt de 2 ani încoace…”, a scris Adrian Petre pe TikTok.

“Să îl iei şi pe Politic”, a glumit un internaut, aluzie la situaţia de la FCSB a fostului căpitan al lui Dinamo.

“Atâta autoironie n-am văzut, felicitări”, “Autoironia e una din marile calități pe care le poate avea un om”, “România a pierdut un mare jucător, multă sănătate, Adiţă”, “Când tu erai titular, alții nu erau nici rezerve”, “Capul sus, îți doresc succes, ești mai bun decât mulți din liga întâi” şi “Nu e târziu pentru o întoarcere frumoasă” au fost doar câteva dintre numeroasele comentarii postate de urmăritori.

Cotat în trecut la 1.5 milioane de euro, Adrian Petre a ajuns să mai valoreze numai 50.000 de euro potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

De-a lungul carierei a evoluat la UTA, Esbjerg, FCSB, Cosenza, Farul, Levadiakos, Hermannstadt, Tunari sau Concordia Chiajna.

Recent, Adrian Petre a fost implicat într-un scandal cu antrenorul Nicolae Dică. Petre a susţinut că l-a înjurat pe Dică, fiind scos din minţi de situaţia lui de la Concordia Chiajna. Dică a negat că ar fi fost înjurat de atacant.

