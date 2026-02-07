Închide meniul
Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: "40, 50 de mil. de €" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 7 februarie 2026, 10:13

Adrian Mititelu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Adrian Mititelu plănuiește să îi ceară în instanță lui Mihai Rotaru compensații de peste 40 de milioane de euro după ce primul menționat a câștigat procesul pentru palmaresul Științei Craiova. În plus, finanțatorul lui FCU Craiova a anunțat că se va lupta și pentru recuperarea mărcii de la CS Universitatea Craiova.

Ziua de 5 februarie 2026 a fost una de sărbătoare pentru FCU Craiova și pentru suporterii ei. Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Adrian Mititelu vrea o nouă victorie în instanță

Adrian Mititelu nu vrea să se limiteze strict la palmares după victoria din instanță și are în plan să îi ceară compensații imense clubului lui Mihai Rotaru. Patronul de la FCU acuză Clubul Sportiv Univ. Craiova că s-a folosit abuziv de brandul Științei și de aceea a declarat că are în plan să ceară toți banii încasați de rivala din oraș.

Am cerut toate sumele încasate de clubul lui Rotaru din 2013 până în prezent. Aici mă refer la drepturi TV, sponsori, transferuri, bilete, abonamente și orice altă cale de a atrage bani. Va fi vorba despre minimum 40-50 de milioane de euro, la care se vor adăuga sumele de natura prejudiciului mora

Faptul că CSU Craiova a capturat brandul și palmaresul în mod ilicit, folosindu-se de ele abuziv, a însemnat că FCU Craiova nu a mai putut, practic, trăi, tăindu-i-se toate canalele de venituri. S-a produs un blocaj financiar fatal.

Dacă mă puteam folosi liber și nestingherit de toate aceste atribute, aș fi fost în altă situație. Aveam altă șansă să răzbesc în fotbal, nu“, a spus Mititelu pentru gsp.ro.

Patronul de la FCU se va lupta și pentru siglă

Nu doar compensațiile sunt preocuparea lui Mititelu, ci și recuperarea siglei cu leul. Omul de afaceri crede însă că acest lucru va fi o formalitate, ținând cont că i s-a dat deja câștig de cauză provizoriu în privința palmaresului.

De-acum înainte sunt în joc multe alte chestii și veți vedea că foarte repede, până la vară, se vor produce deja primele schimbări spectaculoase. E inevitabil să apară cel puțin alte două decizii care izvorăsc garantat din cea despre palmares.

Inclusiv procesul cu marca, pe care-l așteptăm să se întoarcă la Tribunalul București, se va învârti la 180 de grade. Sigla cu leul are legătură indisolubilă cu palmaresul, așa că n-am nicio emoție că o vom recâștiga și pe aceea“.

Citește și:
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
