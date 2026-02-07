Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: "40, 50 de mil. de €" - Antena Sport

Adrian Mititelu plănuiește să îi ceară în instanță lui Mihai Rotaru compensații de peste 40 de milioane de euro după ce primul menționat a câștigat procesul pentru palmaresul Științei Craiova. În plus, finanțatorul lui FCU Craiova a anunțat că se va lupta și pentru recuperarea mărcii de la CS Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua de 5 februarie 2026 a fost una de sărbătoare pentru FCU Craiova și pentru suporterii ei. Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Adrian Mititelu vrea o nouă victorie în instanță

Adrian Mititelu nu vrea să se limiteze strict la palmares după victoria din instanță și are în plan să îi ceară compensații imense clubului lui Mihai Rotaru. Patronul de la FCU acuză Clubul Sportiv Univ. Craiova că s-a folosit abuziv de brandul Științei și de aceea a declarat că are în plan să ceară toți banii încasați de rivala din oraș.

“Am cerut toate sumele încasate de clubul lui Rotaru din 2013 până în prezent. Aici mă refer la drepturi TV, sponsori, transferuri, bilete, abonamente și orice altă cale de a atrage bani. Va fi vorba despre minimum 40-50 de milioane de euro, la care se vor adăuga sumele de natura prejudiciului mora