Motivarea instanței privind victoria lui Adrian Mititelu din dosarul pentru palmaresul Craiovei. Patronul exultă

Andrei Nicolae Publicat: 16 martie 2026, 16:33

Adrian Mititelu şi Mihai Rotaru / colaj Hepta, AntenaSport

Curtea de Apel Timișoara, instanța care a trimis înapoi palmaresul “Științei” Craiova către echipa lui Adrian Mititelu, a venit recent cu motivarea privind decizia care s-a luat în februarie. În textul respectiv se stabilește că formația lui Mihai Rotaru nu poate pretinde că are palmaresul echipei istorice din Oltenia prin prisma faptului că este înfiiințată abia în anul 2012.

Ziua de 5 februarie 2026 a fost una de sărbătoare pentru FCU Craiova și pentru suporterii ei. Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

A venit și motivarea Curții de Apel Timișoara

La puțin peste o lună distanță de la sentința care l-a declarat câștigător provizoriu pe Adrian Mititelu, Curtea de Apel Timișoara a venit și cu motivarea deciziei. Concret, CS Universitatea Craiova, echipa lui Rotaru, nu exista în anul 1991, moment în care “Știința” s-a desprins de clubul sportiv istoric din Oltenia.

Din această perspectivă, clubul de fotbal constituit de reclamant în anul 2012 reprezintă o entitate sportivă nou creată, distinctă de structura care a funcționat anterior anului 1991.

În aceste condiții reclamantul nu poate pretinde că, din perspectiva identității sportive și a palmaresului istoric, ar fi continuatorul clubului de fotbal, ce s-a desprins în anul 1991, entitate care din punct de vedere juridic s-a separat din cadrul clubului original pentru a funcționa ca un club profesionist de fotbal, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu“.

Imediat după textul emis de instanța judecătorească, Adrian Mititelu a venit cu o reacție prin care și-a arătat entuziasmul: “A venit motivarea în procesul palmaresului. E TOP! FCU=ȘTIINȚA!“.

Detaliile scoase în evidență de Adrian Mititelu

La scurt timp după prima sa reacție, patronul lui FCU Craiova mai postat ceva pe contul său de rețelele sociale, și anume o porțiune importantă din motivarea venită de la Curtea de Apel Timișoara.

Curtea reține că, până în anul 1991, a existat o singură entitate sportivă organizată sub forma unui club polivalent, multidisciplinar, în cadrul căruia funcționau mai multe secții sportive, inclusiv secția de fotbal.

În cursul anului 1991, secția de fotbal s-a desprins din structura clubului inițial (prin divizarea și separarea persoanei juridice) și și-a continuat activitatea în mod autonom, prin autofinanțare, în afara entității originare, care a rămas în continuare titulatura celorlalte secții sportive.

Totodată, se constată, că la acel moment, clubul originar nu a înființat și nici nu putea înființa o altă echipă de fotbal care să continue activitatea secției de fotbal ce s-a desprins din acesta.

Instanța constată că secția de fotbal care a funcționat în cadrul clubului până în anul 1991 s-a desprins din clubul-mamă împreună cu întreaga activitate specifică și cu toate elementele aferente acesteia, inclusiv palmaresul rezultat din activitatea competițională a echipei de fotbal, cea care l-a și realizat.

Din acel moment, istoria sportivă a curs alături de secția desprinsă și nu a rămas, așa cum pretinde reclamantul, «la conservare» în cadrul clubului multisport“, se arată în motivarea instanței care l-a făcut pe Mititelu să scrie “Upss” pe rețelele sociale.

