Motivarea instanței privind victoria lui Adrian Mititelu din dosarul pentru palmaresul Craiovei. Patronul exultă

Curtea de Apel Timișoara, instanța care a trimis înapoi palmaresul “Științei” Craiova către echipa lui Adrian Mititelu, a venit recent cu motivarea privind decizia care s-a luat în februarie. În textul respectiv se stabilește că formația lui Mihai Rotaru nu poate pretinde că are palmaresul echipei istorice din Oltenia prin prisma faptului că este înfiiințată abia în anul 2012.

Ziua de 5 februarie 2026 a fost una de sărbătoare pentru FCU Craiova și pentru suporterii ei. Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

A venit și motivarea Curții de Apel Timișoara

La puțin peste o lună distanță de la sentința care l-a declarat câștigător provizoriu pe Adrian Mititelu, Curtea de Apel Timișoara a venit și cu motivarea deciziei. Concret, CS Universitatea Craiova, echipa lui Rotaru, nu exista în anul 1991, moment în care “Știința” s-a desprins de clubul sportiv istoric din Oltenia.

“Din această perspectivă, clubul de fotbal constituit de reclamant în anul 2012 reprezintă o entitate sportivă nou creată, distinctă de structura care a funcționat anterior anului 1991.