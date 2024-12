„Se pregătește ceva!” Transferul cu care FCSB poate da lovitura. Mutarea spectaculoasă pregătită de roș-albaștri - Antena Sport

Fotbaliștii de la FCSB, celebrând un gol / Profimedia FCSB se pregătește să dea lovitura pe piața transferurilor! În perioada de mercato din iarnă, sunt așteptate atât noi achiziții, cât și plecări din tabăra roș-albaștrilor. Bănel Nicoliță, fostul jucător al campioanei României, a anticipat care ar fi transferurile care îi vor aduce sume considerabile lui Gigi Becali. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pe lângă jucătorii despre care Gigi Becali a declarat că intenționează să se despartă, precum Luis Phelipe, Ionuț Panțîru și William Baeten, FCSB ar putea renunța în această iarnă și la doi dintre fotbaliștii de bază, Darius Olaru și Ștefan Târnovanu. Becali a stabilit un preț de 5 milioane de euro. Bănel Nicoliță știe cine va pleca de la FCSB în această iarnă Bănel Nicoliță a anticipat care sunt transferurile care urmează să aibă loc la FCSB. Fostul fotbalist este convins că roș-albaștri se vor despărți de Târnovanu, motiv pentru care Gigi Becali a ales să-l aducă în lot pe Lukas Zima. Mai mult, acesta a dezvăluit că portarului de la FCSB i s-ar potrivi o experiență în fotbalul european, cum ar fi în Italia. Mai mult, și Ioan Becali, agentul lui Târnovanu a dezvăluit recet că goalkeeperul este monitorizat de cei de la Udinese. „Știm foarte bine că d-aia l-a luat și pe portarul de la Petrolul (n.r – Lukas Zima), care e unul dintre cei mai buni din campionatul intern, după Târnovanu. E clar că se pregătește ceva.

Dacă va pleca Târnovanu, cu siguranță i-ar veni și lui rândul să facă pasul către un alt campionat.

I s-ar potrivi Italia lui Târnovanu. E și înalt, îl ajută jocul de picior, nu e fricos. E un portar cu foarte multe plusuri și cu siguranță va face față într-un campionat puternic cum e Italia„, a declarat Bănel Nicoliță, pentru sport.ro.

Condițiile în care Târnovanu pleacă de la FCSB

Cu toate acestea, Mihai Stoica a dezvăluit recent că Târnovanu poate părăsi FCSB doar prin achitarea clauzei de reziliere, însă Gigi Becali și-a schimbat ulterior poziția.

„Târnovanu nu ar putea pleca și în niciun caz pe 5 milioane. Deocamdată, Târnovanu are clauză de 10 milioane, nu de 5 milioane. Nu se pune problema, abia a a început să apere. Are 24 de ani, are timp să se transfere. Ne interesează să mergem mai departe în Europa League și să câștigăm o nouă ediție de campionat”, a declarat oficialul de la FCSB, în urmă cu o săptămână, la Prima Sport.

