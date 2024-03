Viorel Moldovan, mesaj direct pentru patronii echipelor din România: "Trebuie să înţeleagă asta!" - Antena Sport

Reclamă

Este o poziţie foarte complexă, care implică foarte multă responsabilitatea în gestionarea unui club de fotbal. Am putea să le uşurăm sarcina preşedinţilor, depinde doar de noi să reuşim să-i convingem pe viitor să dea credit directorilor sportivi, pentru că ar fi mult mai uşor şi lucrurile ar fi mult mai aşezate în fotbalul nostru„, a declarat Moldovan.

Fostul mare atacant speră ca patronii de cluburi din România să realizeze cât de curând importanţa unei astfel de funcţii în organigramă.

Reclamă

„Nu ştiu dacă în România în momentul de faţă un director sportiv are atribuţiunile pe care le are un director din străinătate. Nu cred că are aceste responsabilităţi. Eu cred că uşor, uşor lucrurile se vor schimba, este nevoie de timp, nimic nu se schimbă peste noapte. Trebuie să reuşim să îi facem să înţeleagă pe patroni că este foarte important să ai un director sportiv în cadrul clubului, care îţi facilitează foarte mult lucrurile.

Eu am început la Rapid după ce m-am lăsat apoi, şi la Urziceni, deci cu asta am început, apoi am mai antrenat. Vom vedea ce va fi, am ceva în minte, dar nu foarte clar. Deocamdată fac această şcoală. Fără îndoială îmi va prinde bine şi voi avea foarte multe lucruri de învăţat„, a mai spus Moldovan, potrivt agerpres.ro.

Foştii mari jucători care au participat la cursul organizat de FRF

Cursul de director sportiv, organizat de Federaţia Română de Fotbal, este un program intensiv, de aproximativ un an, structurat în nouă module de lucru, cinci module în format fizic şi patru în format online. Formarea va fi organizată şi în 2025, şi în 2026.

Reclamă 4 / 0/3

Prima ediţie a cursului este dedicată celor 16 cluburi din Superligă, din sezonul 2025-2026 intrând în vigoare modificarea din regulamentul de licenţiere care specifică obligativitatea acestui rol în organigrama acestor cluburi. Lista participanţilor admişi la cursul organizat de FRF: Marius Bilaşco (CFR Cluj), Attila Hadnagy (Sepsi OSK), Zoltan Iaşko (Farul Constanţa), Ionuţ Luţu (FCSB), Gabriel Giurgiu (Universitatea Cluj), Paul Pintilie (Petrolul), Cristian Sîrghi (Oţelul Galaţi), Radu Neguţ (AFC Hermannstadt), Florin Costea (FCU 1948 Craiova), Daniel Şchiopu (FC Botoşani), Cosmin Mihălescu (SC Dinamo 1948), Florin Cernat (FC Voluntari), Silviu Bogdan (Universitatea Craiova), Mugurel Cornăţeanu (Politehnica Iaşi), Decebal Grădinariu (UTA), Sorin Boiangiu (Rapid), Daniel Mahu Moisii (Ceahlăul Piatra Neamţ), Marian Nohai (Unirea Slobozia), Szilard Cseke (FK Csikszereda), Alexandru Băcanu (FC Buzău), Claudiu Keşeru (fost internaţional), Gabriel Tamaş (fost internaţional), Viorel Moldovan (fost internaţional), Cosmin Moţi (fost internaţional) şi Daniel Niculae (fost internaţional).

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...