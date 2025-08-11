Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG. E OUT din lot pentru Supercupa cu Tottenham - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) e tot mai aproape de plecarea de la PSG. Portarul italian nu a fost inclus în lotul francezilor pentru confruntarea cu Tottenham, din Supercupa Europei.
PSG şi Tottenham se vor duela miercuri, de la ora 22:00, în Supercupa Europei. Partida se va disputa în Italia, la Udine.
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG
Absența lui Donnarumma din lotul pentru această partidă marchează iminenta despărțire a fotbalistului italian de gruparea pariziană. Viitorul jucătorului venit în 2021 la PSG era de mai mult timp incert. Donnarumma a fost unul dintre principalii artizani ai câștigării Ligii Campionilor în sezonul trecut.
Lucas Chevalier, noua achiziție a lui PSG, va fi titular între buturi în meciul cu Spurs. Tottenham nu va conta miercuri pe fundașul român Radu Drăgușin, accidentat de mult timp.
Şi Fabrizio Romano a oferit detalii despre situaţia lui Gianluigi Donnarumma. Jurnalistul italian a confirmat faptul că portarul se va despărţi de PSG, fiind dorit în Premier League.
“Gigio Donnarumma va pleca de la PSG, cu siguranţă, cel mai probabil vara aceasta sau următoarea.
Relaţia e complet distrusă, după ce clubul a decis să-l excludă din echipă pentru Supercupă. Înţeleg că Premier League e cea mai probabilă destinaţie”, a anunţat Fabrizio Romano, pe Twitter.
Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG
Lucas Chevalier este noul portar al celor de la PSG. Campioana Europei l-a transferat pe francezul de 23 de ani de la Lille pentru suma de 40 de milioane de euro.