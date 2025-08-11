Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG. E OUT din lot pentru Supercupa cu Tottenham - Antena Sport

Închide meniul
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG. E OUT din lot pentru Supercupa cu Tottenham

Publicat: 11 august 2025, 21:57

Gianluigi Donnarumma, în timpul unui meci la PSG/ Profimedia

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) e tot mai aproape de plecarea de la PSG. Portarul italian nu a fost inclus în lotul francezilor pentru confruntarea cu Tottenham, din Supercupa Europei.

PSG şi Tottenham se vor duela miercuri, de la ora 22:00, în Supercupa Europei. Partida se va disputa în Italia, la Udine.

Absența lui Donnarumma din lotul pentru această partidă marchează iminenta despărțire a fotbalistului italian de gruparea pariziană. Viitorul jucătorului venit în 2021 la PSG era de mai mult timp incert. Donnarumma a fost unul dintre principalii artizani ai câștigării Ligii Campionilor în sezonul trecut.

Lucas Chevalier, noua achiziție a lui PSG, va fi titular între buturi în meciul cu Spurs. Tottenham nu va conta miercuri pe fundașul român Radu Drăgușin, accidentat de mult timp.

Şi Fabrizio Romano a oferit detalii despre situaţia lui Gianluigi Donnarumma. Jurnalistul italian a confirmat faptul că portarul se va despărţi de PSG, fiind dorit în Premier League.

“Gigio Donnarumma va pleca de la PSG, cu siguranţă, cel mai probabil vara aceasta sau următoarea.

Relaţia e complet distrusă, după ce clubul a decis să-l excludă din echipă pentru Supercupă. Înţeleg că Premier League e cea mai probabilă destinaţie”, a anunţat Fabrizio Romano, pe Twitter.

Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG

Lucas Chevalier este noul portar al celor de la PSG. Campioana Europei l-a transferat pe francezul de 23 de ani de la Lille pentru suma de 40 de milioane de euro.

Parizienii au confirmat pe site-ul oficial că Lucas Chevalier, care va purta numărul 30, a semnat un contract valabil cu echipa pregătită de Luis Enrique până în 2030.

Portarul de 23 de ani a impresionat în ultimii ani cu evoluţiile sale la Lille, motiv pentru care parizienii au plătit 40 de milioane de euro pentru transferul acestuia.

“Sunt un copil care își realizează visul. De când eram mic, mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel”, a declarat Chevalier, după ce a semnat cu PSG.

1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 5 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 6 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”
