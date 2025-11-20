Valeriu Iftime i-a prezis viitorul lui Mircea Lucescu. Cele două scenarii luate în calcul pentru selecționer - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime i-a prezis viitorul lui Mircea Lucescu. Cele două scenarii luate în calcul pentru selecționer

Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 13:02

Valeriu Iftime i-a prezis viitorul lui Mircea Lucescu. Cele două scenarii luate în calcul pentru selecționer

Mircea Lucescu, pe banca României / Sport Pictures

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit înainte de tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială despre situația de la națională și implicit despre Mircea Lucescu. Finanțatorul a analizat viitorul selecționerului care ar urma să rămână și pentru play-off-ul din martie și a pus pe masă două scenarii diametral opuse.

România își va afla astăzi adversara din semifinala barajului pentru Cupa Mondială, dar și posibila adversară din finală, însă un aspect e în continuare neconfirmat: viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. Înainte de evenimentul care va avea loc la Zurich, Valeriu Iftime a vorbit despre situația în care se află selecționerul și a spus că în mod normal, la capătul unei astfel de campanii, antrenorul ar trebui să își dea demisia.

Ce a spus Valeriu Iftime despre Mircea Lucescu

Cu toate acestea, informațiile potrivit cărora Lucescu va rămâne pe banca “tricolorilor” au fost confirmate inclusiv de FRF, iar tehnicianul de 80 de ani a dat și el de înțeles că va rămâne la baraj. În acest sens, Iftime crede că sunt doar două scenarii posibile pentru “Il Luce”: fie va reuși performanța de a se califica din urna a patra la Mondial, fie va rata calificarea, iar numele său va fi “pătat” de această contraperformanță.

După astfel de rezultate, în mod normal, un antrenor își dă demisia. Dacă domnul Lucescu nu își dă demisia, înseamnă că știe ce are de făcut și poate să facă mai departe.

E greu, e complicat. Domnul Lucescu a intrat într-un joc în care nu are o scăpare decât foarte complicată: ori reușește o performanță foarte mare și rămâne Lucescu cu ultima performanță extraordinar de mare pentru România, ori intră în zona asta a oamenilor care au ratat obiective în fotbalul nostru. Ar fi păcat“, a spus patronul de la FC Botoșani, potrivit gsp.ro.

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
