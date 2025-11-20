Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings - Antena Sport

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci al lui Oklahoma City Thunder / Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a trecut în cont a şaptea victorie în tot atâtea meciuri pe propriul teren în acest sezon, după ce a trecut cu 113-99 de Sacramento Kings, miercuri seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.

Deţinătorul trofeului MVP al sezonului regular, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, a înscris 33 de puncte, contribuind decisiv la înfrângerea suferită de Kings, a şaptea consecutivă.

Oklahoma City Thunder, un nou meci spectaculos în NBA

Starul canadian se află la o serie de 88 de meciuri consecutive cu peste 20 de puncte. Oklahoma City Thunder este liderul Conferinţei de Vest, cu 15 victorii şi o singură înfrângere în acest sezon.

Count the basket ➕ 1 pic.twitter.com/t9HC3aWBuW

— OKC THUNDER (@okcthunder) November 20, 2025

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 13 victorii şi 2 înfrângeri.