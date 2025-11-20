Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings - Antena Sport

Home | NBA | Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings

Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 13:21

Comentarii
Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci al lui Oklahoma City Thunder / Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a trecut în cont a şaptea victorie în tot atâtea meciuri pe propriul teren în acest sezon, după ce a trecut cu 113-99 de Sacramento Kings, miercuri seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deţinătorul trofeului MVP al sezonului regular, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, a înscris 33 de puncte, contribuind decisiv la înfrângerea suferită de Kings, a şaptea consecutivă.

Oklahoma City Thunder, un nou meci spectaculos în NBA

Starul canadian se află la o serie de 88 de meciuri consecutive cu peste 20 de puncte. Oklahoma City Thunder este liderul Conferinţei de Vest, cu 15 victorii şi o singură înfrângere în acest sezon.

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 13 victorii şi 2 înfrângeri.

Reclamă
Reclamă

Rezultate consemnate în meciurile de miercuri din NBA:

  • Houston Rockets – Cleveland Cavaliers 114-104
  • Charlotte Hornets – Indiana Pacers 118-127
  • Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 121-112
  • Golden State Warriors – Miami Heat 96-110
  • Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 109-120
  • Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 125-118
  • New York Knicks – Dallas Mavericks 113-111
  • Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 122-121

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede în România exclusiv în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
17:10
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
17:05
Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo”
17:02
Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
17:02
EXCLUSIVDenis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe”
16:51
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent”
16:40
Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 4 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 5 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 6 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!