"Avem un as în mânecă?" Răducioiu l-a numit pe Ianis Hagi după ce am picat cu Turcia: "Credeţi că ei nu se tem?" - Antena Sport

Întrebat dacă avem un as în mânecă la barajul cu Turcia, având în vedere că Mircea Lucescu a fost selecţionerul acestei ţări, Florin Răducioiu a răspuns că, în aparenţă, da.
Răducioiu a numit atuurile echipei naţionale în duelul cu Turcia, bazându-se pe Ianis Hagi, Dennis Man şi Valentin Mihăilă.
Florin Răducioiu, după ce am picat cu Turcia: “Credeţi că ei nu se tem de Hagi, Mihăilă, Man?”
“(n.r: Avem un as în mânecă fiindcă Lucescu a fost selecţionerul Turciei?) Aparent da, dar până la urmă nu intră Lucescu în teren. Dincolo de considerentele pe care le-a spus Stelică (n.r: că vom juca la Istanbul, într-o atmosferă infernală, contra unor vedete ca Calhanoglu şi Guler), care sunt corecte, fac o comparaţie. Şi noi în Ţara Galilor am jucat într-o atmosferă foate complicată.
Meci mai frumos ca ăsta… nu e mai nimic frumos pentru fotbal. Joci într-o atmosferă cu 50 de mii de oameni… Nu ai nimic de pierdut, trebuie să demonstrăm că avem valoare. E ca o finală. Voi credeţi că ei nu se tem de noi? De un Hagi, de un Mihăilă, de un Man?
Nu mai vreau să vorbim de acest complex de inferioritate. Putem da lovitura pe contraatac, nu văd unde e problema”, a declarat Florin Răducioiu pentru Antena 1.
Turcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului
România și-a aflat în urmă cu puțin timp adversarele de la barajul pentru Cupa Mondială, iar tricolorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia în deplasare.
Dacă vor trece de naționala lui Vincenzo Montella, atunci vor avea de înfruntat câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.
Duelurile de pe urnele 2 și 3
- Țara Galilor – Bosnia
- Polonia – Albania
- Slovacia – Kosovo
- Cehia – Irlanda
Duelurile de pe urnele 1 și 4
- Italia – Irlanda de Nord
- Ucraina – Suedia
- Turcia – România
- Danemarca – Macedonia de Nord
Împerecherile pentru finala barajului:
- Țara Galilor sau Bosnia – Italia sau Irlanda de Nord
- Ucraina sau Suedia – Polonia sau Albania
- Slovacia sau Kosovo – Turcia sau România
- Cehia sau Irlanda – Danemarca sau Macedonia de Nord
