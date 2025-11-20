Prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026: "Va fi foarte greu" - Antena Sport

Bogdan Stelea a analizat tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. “Va fi foarte greu cu Turcia”, a spus fostul portar al Generaţiei de Aur.

Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea loc la 26 martie. În finala, vom putea evolua cu una dintre Slovacia şi Kosovo, meciul fiind în deplasare.

Bogdan Stelea: “Cu Turcia va fi greu”

“Cu Turcia va fi foarte greu, joacă la Real Madrid, Juventus, Inter. Sunt jucători importanţi la cluburi mari. De felul lor, turcii sunt vulcanici. Îşi susţin echipa naţioanală.

Au avut performanţe importante la Mondiale, au treminat pe locul 3 la Mondialul din 2002. Dacă reuşim să trecem de Turcia, putem vedea lucrurile altfel”, a spus Bogdan Stelea, la Antena 1.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.