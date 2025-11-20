Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află "Regele" în clasamentul The Athletic - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află "Regele" în clasamentul The Athletic

Publicat: 20 noiembrie 2025, 19:31

Publicat: 20 noiembrie 2025, 19:31

Gică Hagi, în timpul unui meci / Sport Pictures

Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb.

În acest clasament, Gheorghe Hagi este o poziţie mai jos decât scoţianul Denis Law şi o poziţie mai sus decât englezul Dixie Dean.

În opinia The Athletic, cel mai mare fotbalist din istorie este argentinianul Lionel Messi, urmat de compatriotul său Diego Maradona şi de brazilianul Pele. Pe locul 4 este olandezul Johan Cruyff, iar pe locul 5 portughezul Cristiano Ronaldo.

Pe locurile următoare se află:

  • 6. Alfredo Di Stefano (Argentina/Spania)
  • 7. Franz Beckenbauer (Germania)
  • 8. Zinedine Zidane (Franţa)
  • 9. Ferenc Puskas (Ungaria)
  • 10. Michel Platini (Franţa)
  • 11. Eusebio (Portugalia)
  • 12. Ronaldo (Brazilia)
  • 13. Gerd Muller (Germania)
  • 14. Garrincha (Brazilia)
  • 15. George Best (Irlanda de Nord)
  • 16. Marco van Basten (Olanda)
  • 17. Paolo Maldini (Italia)
  • 18. Lev Iaşin (Rusia)
  • 19. Franco Baresi (Italia)
  • 20. Bobby Charlton (Anglia)

Dintre fotbaliştii în activitate, în top 50 se regăsesc francezul Kylian Mbappe, pe locul 29, croatul Luka Modric, pe locul 36, germanul Manuel Neuer, pe 38, un alt francez, Karim Benzema, pe locul 41, în timp ce brazilianul Neymar ocupă locul 46.

Gică Hagi a vorbit şi despre şansele României în semifinala barajului World Cup 2026. Tricolorii vor întâlni Turcia pe 26 martie.

„Jucăm în deplasare, nu jucăm acasă, și cu siguranță că va fi foarte, foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Totul e să ai încredere, să ai convingere, să ai curaj, să facem un meci mare. Abordat cu încredere și cu inspirație, fiecare să dea tot ce are mai bun.

De acum încolo, în aceste luni care au mai rămas până în martie, trebuie ca fiecare jucător să se gândească la acest meci. Clar că ei au o echipă foarte, foarte bună, talentată, foarte talentată. Am văzut-o în anumite meciuri la televizor și arată foarte bine. Dar nici noi nu ducem lipsă de talent”, a declarat Gică Hagi, potrivit fanatik.ro.

Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!