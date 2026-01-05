Se pregăteşte transferul anului în Premier League! 160 de milioane de euro pentru Vinicius - Antena Sport

Închide meniul
Se pregăteşte transferul anului în Premier League! 160 de milioane de euro pentru Vinicius

Alex Masgras Publicat: 5 ianuarie 2026, 19:57

Comentarii
Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia

Relaţia dintre Vincius şi Real Madrid este din ce în ce mai proastă, iar şansele ca brazilianul să plece de pe Bernabeu sunt destul de mari. Contractul său actual este valabil până în 2027, iar madrilenii au tot încercat să îl convingă să semneze prelungirea, fiind refuzaţi de mai multe ori de Vinicius.

Echipa care vrea să profite de această situaţie tensionată de la Real Madrid este Chelsea. Câştigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor din 2025 vrea să îl aducă pe starul brazilian pe Stamford Bridge şi pregăteşte o ofertă uluitoare.

Chelsea oferă 160 de milioane de euro pentru transferul lui Vinicius

Potrivit The Guardian, Chelsea vrea să ofere 160 de milioane de euro pentru aducerea lui Vinicius de la Real Madrid. Asta după ce londonezii au cheltuit deja peste 200 de milioane de euro pentru jucători de atac în ultima perioadă. Cu toate acestea, Chelsea speră să dea lovitura pe piaţa transferurilor.

Sezonul lui Vinicius la Real Madrid este unul complicat, iar relaţia brazilianului cu Xabi Alonso, cel care a preluat echipa în vară, după plecarea lui Carlo Ancelotti, nu este cea mai bună. În actuala stagiune, el a marcat 5 goluri în 25 de partide.

Vinicius se află la Real Madrid din 2018, atunci când a fost transferat de la Flamengo, în schimbul a 45 de milioane de euro. El a devenit un adevărat star pe Bernabeu, cu 111 goluri în 347 de partide.

  • 150 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Vinicius în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
Comentarii


