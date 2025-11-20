Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent” - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent"

Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent"

Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent”

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 16:51

Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: Nu ducem lipsă de talent”

Gică Hagi și Ianis Hagi / Profimedia

Naționala de fotbal a României va juca împotriva Turciei în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Reacțiile au fost destul de diverse după tragerea la sorți, adversara tricolorilor având un lot impresionant de valoros.

Gică Hagi a comentat rezultatul tragerii la sorți de la Zurich și a explicat care ar putea fi singurul avantaj al Turciei în confruntarea care va avea loc în luna martie.

Gică Hagi: „Va fi foarte greu”

Drumul către Campionatul Mondial din 2026 trece prin Turcia, acesta fiind primul adversar pe care tricolorii îl vor întâlni în cadrul barajului de calificare pentru turneul final de anul viitor.

Gică Hagi, fost jucător și antrenor la Galatasaray, a vorbit despre rezultatul tragerii la sorți de la Zurich și a analizat cum ar putea selecționata lui Mircea Lucescu să ajungă în ultima fază a acestui baraj.

„Jucăm în deplasare, nu jucăm acasă, și cu siguranță că va fi foarte, foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Totul e să ai încredere, să ai convingere, să ai curaj, să facem un meci mare. Abordat cu încredere și cu inspirație, fiecare să dea tot ce are mai bun.

De acum încolo, în aceste luni care au mai rămas până în martie, trebuie ca fiecare jucător să se gândească la acest meci. Clar că ei au o echipă foarte, foarte bună, talentată, foarte talentată. Am văzut-o în anumite meciuri la televizor și arată foarte bine. Dar nici noi nu ducem lipsă de talent”.

Gică Hagi: „Singurul lor avantaj e că joacă pe teren propriu”

„Acum important e să ajungem cu toți jucătorii în formă, sănătoși, să arătăm foarte bine, e foarte mare nevoie de experiență, de jucători experimentați, cu experiență mare în Europa. Sperăm să putem alinia o echipă foarte bună, jucătorii noștri să fie pregătiți mental și fizic, tehnic, tactic foarte bine. E nevoie ca fiecare să fie la maxim și absolut să se autodepășească fiecare.

Da, jucând acasă, au publicul, e clar că e un avantaj mare pe care îl au ei. Dar când vorbim tehnic, pe teren, ne trebuie jucători cu experiență bună internațională. Singurul lor avantaj e că joacă pe teren propriu, în rest e 50-50”, a declarat Gică Hagi, potrivit fanatik.ro.

