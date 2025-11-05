Gică Popescu, mesaj plin de durere după moartea lui Emeric Ienei: "Un om care a inspirat generații întregi" - Antena Sport

Gică Popescu a postat un mesaj pe reţelele de socializare după moartea lui Emeric Ienei, antrenorul care se afla pe banca României la meciul de debut al “Baciului”, 3-0 cu Albania, în septembrie 1988.
Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat în spital la Oradea.
Gică Popescu, mesaj după moartea lui Emeric Ienei
“Cea mai tristă veste… antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei și cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.
A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători care au făcut mari performanțe, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi! 🤍”, e mesajul postat de Gică Popescu, pe Instagram.
Cine a fost Emeric Ienei
Emeric Ienei, care a încetat din viaţă miercuri, este antrenorul legendar al Stelei, cel care a condus echipa la câştigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.
Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad.
Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor.
A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.
Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.
Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician a fost câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.
El a primit şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
