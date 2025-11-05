Gică Popescu, mesaj plin de durere după moartea lui Emeric Ienei: "Un om care a inspirat generații întregi" - Antena Sport

Gică Popescu a postat un mesaj pe reţelele de socializare după moartea lui Emeric Ienei, antrenorul care se afla pe banca României la meciul de debut al “Baciului”, 3-0 cu Albania, în septembrie 1988.

Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat în spital la Oradea.

Gică Popescu, mesaj după moartea lui Emeric Ienei

“Cea mai tristă veste… antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei și cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.

A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători care au făcut mari performanțe, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi! 🤍”, e mesajul postat de Gică Popescu, pe Instagram.